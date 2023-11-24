【港交所388】港交所將印尼證交所列入認可交易所　當地股份可申請香港第二上市

▲ 【港交所388】港交所將印尼列入認可交易所 當地股份可申請香港第二上市

港交所 （00388） 再度擴大認可證券交易所名單，最新將印尼證券交易所納入其認可證券交易所名單，令當地主板上市的公司也可在香港申請第二上市。港交所表示，這成為今年7月與印尼證交所簽署合作備忘錄之後的又一合作。

港交所今年9月將沙特交易所納入「認可證券交易所名單」後，令名單增至16個交易所。最新計及印尼證交所，認可證券交易所增至17間海外交易所，來自16個國家。

港交所上市主管伍潔鏇表示，印尼證券交易所是東南亞地區領先的交易所之一，是許多印尼國有企業以及東南亞地區優質創新型企業的集資地，涵蓋科技、消費以及醫療健康行業。這次的納入將支持香港印尼兩地潛在跨境上市安排，為印尼企業提供接觸更廣泛的區域和全球投資者的機會，為它們提供推動業務增長及提高市場知名度的平台。

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編輯：麥德銘