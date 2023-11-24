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威尼斯明年4月試行 向一日遊旅客收5歐元入城費

環球社會熱點 17:43 2023/11/24

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意大利威尼斯市政府周四（23日）宣布，將於明年4月底開始試行，向一日遊旅客徵收5歐元（約42.4港元）的入城費，學生等部分人士可獲豁免。

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當局宣布在明年4月至7月期間試行計劃，4月26日至5月5日期間都會徵收入城費，其後至7月14日則為每逢周六及周日收費。

未預訂過夜住宿而年滿14歲的旅客，如在受影響日期的上午8點半至下午4點期間入城，大部分人均需繳交5歐元。

但部分人可獲豁免，包括殘疾人士及照顧者、短期到該市公幹或學習的人士、在當地持有房產並繳納房產稅者、在威尼斯讀書或上班者。他們每次進入威尼斯前，都需要在網上或入城的繳費處申請二維碼。

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留在威尼斯過夜的旅客由於已繳付過夜稅，就無需額外繳付入城稅，但他們仍需登記二維碼。威尼斯市會在7個主要出入口收費和檢查二維碼，包括機場、火車站和車站。

政府表示向旅客收取入城費的目的，是希望控制當地旅客數量。

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責任編輯：鄭錦玲

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