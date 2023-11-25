  • 23°C
香港時間 : 20231125日 (週六) 11:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美婦誤發短訊促成忘年友誼 與陌生人共度感恩節8年

環球社會熱點 10:05 2023/11/25

分享：

分享：

美國一名婦人多年前錯誤地向一位陌生年輕男子發送短訊，反而讓兩人促成一段長達8年﹑同慶感恩節的佳話。今年的感恩節派對再添一人加入，老婦帶同出租住宿平台Airbnb的客人一同共度佳節。

墨西哥女星撐巴被踢出《奪命狂呼7》 Jenna Ortega辭演 【下一頁】

66歲的亞利桑那州婦人登奇（Wanda Dench）於2016年時向孫子發短訊，邀請前來享用感恩節晚餐。但孫子更換電話號碼後未有通知，導致登奇的訊息誤送予素未謀面﹑當年17歲的欣頓（Jamal Hinton）。

欣頓雖感奇怪，但照樣與登奇通訊，甚至問自己能否參與登奇的感恩節晚餐。登奇欣然接受，並表示自己如同所有祖母，希望餵飽孫子。自此，兩人發展成友人關係。

點擊圖片放大
+5
+4

紐約市長被指控30年前性侵他人 遭索償近4000萬 【下一頁】

欣頓周三（22日）在社交平台發文，慶祝與登奇第8年同度感恩節。不過，今年參加者再多一人。登奇的Airbnb租客Arseni加入，於周一（20日）與他們一同享用感恩節晚餐。

除感恩節晚餐成為年度活動外，登奇與欣頓亦共同參加不同活動，如收看美式足球超級碗（Super Bowl）賽事及攜手參加遊戲節目等，建立長達8年的深厚友情。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

《水行俠：失落王國》新預告片 Amber Heard徹底失蹤
2023/11/24
《水行俠：失落王國》新預告片 Amber Heard徹底失蹤
阿拉伯國家撐巴掀杯葛潮 西方企業分店無客
2023/11/23
阿拉伯國家撐巴掀杯葛潮 西方企業分店無客
BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演
2023/11/23
BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演
2024全球最佳城市排名 香港僅列46位
2023/11/23
2024全球最佳城市排名 香港僅列46位
美「千禧世代」快樂價高 年收入需破400萬
2023/11/22
美「千禧世代」快樂價高 年收入需破400萬

你可能感興趣

《水行俠：失落王國》新預告片 Amber Heard徹底失蹤
08:05 2023/11/24
《水行俠：失落王國》新預告片 Amber Heard徹底失蹤
阿拉伯國家撐巴掀杯葛潮 西方企業分店無客
13:38 2023/11/23
阿拉伯國家撐巴掀杯葛潮 西方企業分店無客
BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演
12:35 2023/11/23
BLACKPINK成員獲英王授勳 查理斯期待睇現場表演
網絡熱話 社交平台 美國 亞利桑那 Airbnb

下一篇文章

主持質疑3換1輕視巴人命 以官員無奈反駁（有片）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款