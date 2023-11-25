美婦誤發短訊促成忘年友誼 與陌生人共度感恩節8年

美國一名婦人多年前錯誤地向一位陌生年輕男子發送短訊，反而讓兩人促成一段長達8年﹑同慶感恩節的佳話。今年的感恩節派對再添一人加入，老婦帶同出租住宿平台Airbnb的客人一同共度佳節。

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66歲的亞利桑那州婦人登奇（Wanda Dench）於2016年時向孫子發短訊，邀請前來享用感恩節晚餐。但孫子更換電話號碼後未有通知，導致登奇的訊息誤送予素未謀面﹑當年17歲的欣頓（Jamal Hinton）。

欣頓雖感奇怪，但照樣與登奇通訊，甚至問自己能否參與登奇的感恩節晚餐。登奇欣然接受，並表示自己如同所有祖母，希望餵飽孫子。自此，兩人發展成友人關係。

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欣頓周三（22日）在社交平台發文，慶祝與登奇第8年同度感恩節。不過，今年參加者再多一人。登奇的Airbnb租客Arseni加入，於周一（20日）與他們一同享用感恩節晚餐。

除感恩節晚餐成為年度活動外，登奇與欣頓亦共同參加不同活動，如收看美式足球超級碗（Super Bowl）賽事及攜手參加遊戲節目等，建立長達8年的深厚友情。

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責任編輯：吳漢培