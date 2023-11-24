內地高才通入市 　受惠於「先免後徵」　斥逾1600萬購星凱‧堤岸三房戶

中洲置業旗下現樓新盤星凱‧堤岸被專才客戶垂青，近日續錄成交。

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指出，緊貼火炭站的星凱‧堤岸接連錄得人才承接，今日售出2座9樓C室，實用面積850平方呎，採三房套設計，成交價1,600.4萬元，實用呎價18,828元。

據悉，買家為內地專業人士，剛獲政府批出「高才通」，受惠於「先免後徵」的減印花稅措施，鍾情項目鄰近港鐵火炭站，方便往來中港兩地，因此購入單位作自住之用。

他續指，項目9月重推以來沽出44伙，套現逾5億元。樓盤開售至今累售916伙，合共套現逾95億元，平均呎價20,366元。

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