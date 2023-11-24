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【港元定存】港元3個月定存6.9厘再創新高 淨袋8625元利息豪玩日本

Hot Talk 18:06 2023/11/24

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3個月港元定存再爆破頂息

港元3個月拆息衝上5.64厘逾22年新高，本周有9間銀行加港元定期存款息，跟上周一樣，包括大新一周兩連加，令3個月年息再破頂至6.9厘；建行亞洲更一周3連加。

本周有變化的定存息

銀行定期存款利率(厘)
3個月半年1年
招商永隆  減門檻100萬
3.8
(-0.2)
MOX  4.25
(+0.15)
上商4.58
(+0.05)		  
星展 4.75
(+0.05)		 
天星4.8
(+0.3)		  
大眾財務4.875
(+0.125)		4.875
(+0.125)		4.875
(+0.125)
富邦4.9
(-0.1)		  
交銀香港5
(+0.05)		  
大眾5
(+0.1)		  
信銀國際5.1
(+0.1)		  
建行亞洲5.1
(+0.1)		  
花旗5.2
(+0.2)		  
大新6.9
(+0.1)		  
註*：只列最高息，最終息率以銀行公布為準

扭轉一面倒獨加 富邦招商逆市劈息

全周共13行調整存息，當中9加(大眾財務、星展、建行亞洲、信銀國際、交銀香港、Mox、天星、上商及大新)；兩減(富邦及招商永隆逆市減)。至於花旗短加長減、大眾銀行卻加完又減。

點擊圖片放大

本周吸存戰有3大焦點，分別為：

(1)扭轉一面倒獨加：拆息挾至逾22年高位，但本周已非有加無減；一改上周有9行一面倒獨加。本周有中小行逆市減，是擅打高息牌的富邦，單以11月計，已兩連減，半年及1年累劈0.4厘，跟去年「猛加瘋狂搶錢」的做法大逆轉。同樣，招商永隆狠削兩年期0.3厘至2.7厘；維持長息3厘須起始金額500萬元。花旗短加長減，1年期失守4.5厘。

(2)鬥搶高端客的大額資金：本周建行亞洲、交銀香港、大眾銀行及信銀國際追趕5厘息快車，齊推3個月5厘息；但普遍針對大戶，例如大眾銀行的起存額為50萬元，交銀香港須指定理財戶斥100萬元新資金。建行亞洲全新貴賓理財戶斥500萬元才享5.1厘，其他客戶的門檻剛從500萬元急降至只須100萬元。

即使信銀國際允10萬元進場，但要求CITICdiamond理財戶(每日平均結存總值400萬元)才享最高5.1厘特惠息。最低門檻是花旗的5萬元有5.2厘；惟屬貴客尊享，須私人客戶業務新客(開戶至少有800萬元資產)，開立投資戶口及持有等值7.8萬元的指定產品。

(3)5個破頂息湧現：每逢年尾例牌搶存的中小行，本周以大新及大眾財務最勇。大新自10月底累升3個月0.8厘至6.9厘，連續兩周創新高。大眾財務連環提高5個計劃至4.875厘，令4個月、7個月、半年及1年皆破頂。

大新再連環加息 3個月年息直逼7厘

總結全周以半年及1年期又大執位，富邦人加我減兩存期0.2厘，新息率僅4.6厘，雙雙失落冠軍寶座；又撤3個月5厘息，更跌出3甲榜。反觀，大眾財務調升半年及1年0.125厘至齊報4.875厘；半年及1年期計躍升為一哥，險勝平安壹賬通(PAOB)的4.8厘。

3個月期方面，大新提高一般客戶(門檻為20萬到100萬元全新資金)開立3個月年利率0.1厘、至4.9厘 ；稅貸客額外加兩厘，令息率再創新高至6.9厘。如以存款上限50萬元計，全期賺息8,625元。

  • 高息榜：
  • 7天最高息：滙豐13厘
  • 1個月：眾安及滙豐10厘
    眾安(ZA Bank)推1個月10厘，推薦好友開戶享「十」分驚喜。新客獲邀請碼成功開戶，獎推薦人9.9厘加息券，連同基本利率0.1厘。門檻1,000元，最多邀5人及獎賞800元，優惠剛延至11月底
    滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元
  • 兩個月：富邦4.8厘
  • 3個月：大新6.9厘(稅貸客)、5.3厘(VIP客新錢)
  • 4個月：大眾財務4.875厘
  • 半年：大眾財務4.875厘
  • 7個月：大眾財務4.875厘
  • 9個月：華僑銀行4.65厘
  • 1年：大眾財務4.875厘
  • 兩年：Mox3.8厘

花旗料明年中美國開始減息 瑞銀估計來年3月已減

隔夜息已回落，但1個月拆息6連漲，現為5.37厘；反映銀行資金成本的3個月拆息報5.64厘，創22年高位。港息後向取决於美息，聯儲局剛公布11月議息紀錄放鷹，料長時間維持高息；但花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預期，聯儲局加息周期或已完結，料明年中之後開始減息，2024年或累減1厘息；美滙指數3個月內預測為106.25，未來6至12個月料為107.2。而瑞銀更料明年3月起美國開始減息。

拆息連日扯高 傳滙豐掃港元拒放長錢

最近中長期拆息飈升的主因，市傳坐擁最多港元的滙豐，近日大手買入港元，兼只拆隔夜錢等短錢，令銀根歸邊；適逢美國感恩節假期，有美資行拆入短錢，須付較高息率才取得頭寸，遂令市場缺乏中長錢，導致中長期拆息罕有不斷攀升。

上商財資業務處研究部主管林俊泓剖析，市傳這幾天滙豐在外滙市場大手買入港元，但只拆出隔夜錢，令市面缺乏中長錢；加上年結臨近，同業擔心水緊，對拆借轉趨審慎。
 
分析又指，個別銀行未必獲龍頭發鈔行授予信貸額度，或須透過貼現窗向金管局撲水9.04億元的流動資金。臻享顧問董事總經理王良享認為，3個月拆息已追貼同期美元拆息，料差不多見頂，相信年底前在高位横行。

市傳渣打向特選大戶推半年期「枱底價」4.8厘

另市傳渣打向特選大戶推「枱底價」3個月4.6厘、半年4.8厘及1年3.7厘；惟未悉上述特惠息是否仍續有，故不放在比較列。

  • 比拼4大行的公開牌價息：
  • 7天：滙豐13厘、恒生10.9厘、中銀及渣打10厘
  • 3個月：滙豐及恒生4.7厘、中銀及渣打4.5厘
  • 半年期：滙豐及恒生4.6厘、及中銀及渣打4.5厘
  • 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

天星加3個月至4.8厘 取代理慧晉級榜首

單以虛擬銀行相較量，本周兩行出招：Mox提高半年0.1厘至4.6厘，又加1年0.15厘至4.25厘；這虛銀有新玩法，聲言「全港首創革新式定存」，唯一銀行即時做定存，即時取得利息回報。天星(AirStar Bank)大幅上調1個月年息2.8厘至3.3厘，又調升3個月0.3厘至4.8厘，後者取代理慧(livi Bank)的4.6厘而晉級榜首。

  • 比拼虛銀長短息王：
  • 7天：富融10厘：10月26日推，須先把人民幣或美元兌換作港元，獲1張加息券，門檻10元起；如以兌換為100萬港元計，網站指賺息1,912元
  • 1個月：眾安獎推薦人(成功邀新客開戶)10厘
  • 3個月：天星4.8厘
  • 4個月：PAOB4.8厘
  • 半年期：PAOB4.8厘
  • 9個月：天星及匯立4厘
  • 1年期：PAOB的4.8厘、跑贏富融及匯立的4.7厘、Mox的4.25厘、天星的4.05厘、理慧3.4厘、以及眾安3.01厘。
  • 兩年：Mox3.8厘

順帶一提，眾安逢周二推加息券至今年底。

Mox定存新玩法 利息即刻派最多日賺58元

再檢視Mox利息即時派的新玩法，有3大細節須注意：

(1)存款上限50萬元：以開立1年期4.25厘及存入50萬元計，全期賺息21,250元，按理每日收息58元；存10萬元穩袋4,250元或日賺12元，存1萬元日賺息僅1.2元。追息族至少存6位數字，每日賺息才够消費。

(2)提早取回本金會被扣錢：Mox列明，如存戶收到預付利息，及後在有關合格定期存款戶口的到期日前提早提取該定存，Mox將從該定期存款本金中扣除相當於預付利息的金額，然後再將餘下金額存入。

(3)只有長期定存選擇：Mox只有半年、1年及兩年定存3個選擇，優惠至明年1月。

虛銀多搞作 Mox加活期息至10.4厘冠絕全城
那邊廂，開業3年吸客50萬的Mox續燒錢，標榜「激賺全城最高10.4厘活期息」迎新客，抛離天星的6.88厘、匯立(WeLaB)及PAOB的3厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君
 


 

 

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