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德國第三季經濟萎縮 0.1% 聯邦銀行：第四季或再萎縮

環球政經 10:33 2023/11/24

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德國統計局周五（24日）公佈的數據顯示，德國第三季經濟與前三個月相比略有萎縮。這項數據證實了 10 月底公佈的初步估計，即歐洲最大經濟體的經濟萎縮了 0.1%。

統計局局長布蘭德（Ruth Brand）說：「在經歷了2023年上半年疲軟的經濟發展之後，德國經濟在下半年開始時表現略有下降。」

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由於高昂的能源成本、疲軟的全球訂單和較高的利率，德國是今年歐洲最疲軟的經濟體之一。在今年前三個月停滯不前之後，德國經濟在第二季度成長了 0.1%。第三季度，調整後的國內生產毛額（GDP）年減了 0.4%。

統計局稱，約佔國內生產總值三分之二的私人消費支出比上一季減少了 0.3%。 統計局補充說，政府消費支出一年多來首次增加了0.2%。

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法院的一項裁決阻止了將疫情未使用的資金轉用於綠色投資，並使政府預算出現了600億歐元（約654.4億美元）的缺口，這導致了計劃投資的重大不確定性 ，尤其是在工業界。

世界銀行首席經濟學家吉策爾（Thomas Gitzel）說：「政府的緊縮措施可能會進一步抑制經濟成長，私人消費或投資不太可能突然回升。」

德國聯邦銀行周一（20日）在其月度經濟報告中稱，德國經濟可能在第四季再次萎縮，並在明年初出現小幅改善的跡象。

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責任編輯：張瑋婷

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