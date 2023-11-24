▲ 【長和系】屈臣氏與恒生大學簽署合作備忘錄 涉獎學金、推「一日店長」體驗計劃等

長和 （00001） 旗下屈臣氏集團宣布，與香港恒生大學簽署合作備忘錄，為恒大學生提供多元化的學習支 援，包括獎學金、實習、早期職涯計劃、應用研究項目等，並首次為本地大學生推行「一日店長」體驗計劃。是次為屈臣氏集團首次與本港大學簽署全面的合作備忘錄。

是次合作包括「早期職涯計劃」，為恒生大學一年級和二年級學生提供短期工作機會，並有機會到屈臣氏集團旗下的店舖擔任「一日店長」。而且，集團亦會為恒生大學學生提供實習計劃，參與集團在香港、中國 內地以至海外的前沿業務項目，並獲在職培訓和由集團管理層指導的影子實習 （Job Shadowing）等體驗。表現出色的實習生更有機會獲集團預先取錄為全職員工。

屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏集團（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲指，去年集團更承諾在2030年前，為全球年輕 人提供20萬個就業機會，以及500萬小時培訓，讓年輕人有機會發展事業。

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