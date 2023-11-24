日產投資11億英鎊在英國生產電動車 辛偉誠：對英國汽車工業投下一大信任票

日產汽車（7201）周五（24日）表示，將投資11.2億英鎊（14億美元）在英國工廠生產兩款廣受歡迎的跨界車型的電動版，在英國汽車產業轉向電動車的背景下，這將為英國汽車產業注入新的活力。

日產表示，目前在桑德蘭工廠生產的 Qashqai 和 Juke 電動版計畫將需要投資高達 20 億英鎊，用於在英國建造第三家電池工廠和基礎設施項目，其將在稍後公佈新電動車型的名稱和投產時間。

海濱花園海景三房535萬售 原業主持貨逾3年帳蝕近百萬【下一頁】

日產汽車執行長內田誠在聲明中表示：「隨著歐洲核心車型電動版的推出，我們正在加速邁向日產汽車的新時代。」多年來，日產一直在桑德蘭生產其電動車型聆風（Leaf），並將繼續這樣做。



日產還宣布將在 2021 年投資 14 億美元，與中國合作夥伴 Envision AESC 在桑德蘭建造第二座 9 千兆瓦時（GWh）的電池工廠。 該汽車製造商在英國已有一家小型電池廠，為聆風提供電池。

【青姐話】港股未轉勢 好友須努力

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）表示，這項投資是「對英國汽車工業投下的一大信任票」。他補充說：「讓英國成為最適合經商的地方是我們經濟計劃的核心。」

日產計劃到 2030 年在歐洲只提供全電動汽車。今年早些時候，日產汽車提高了電動車車型的目標，因為它要在Tesla（TSLA）等新進業者主導的細分市場中迎頭趕上，它表示到2030年將推出19款新型 電動汽車。

印度塔塔汽車公司（TAMO）表示，將投資40億英鎊在英國興建電動車電池廠，為其捷豹路虎工廠供貨。產業專家認為塔塔電池廠的建立是一個很好的進步，但他們認為英國需要更多的電動車電池生產能力，以維持一個有活力的、不斷發展的汽車產業。

【交通優勢】九巴口岸線增轉乘優惠 車資最高可享近五折優惠【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【大行報告】友邦新業務價值勝預期帶動股價升 一文看清大行最新評級及目標價【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：張瑋婷