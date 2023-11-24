鍾情位置便利　國內客3.2萬租灣仔囍匯兩房戶

中原地產翁梓軒說，灣仔囍匯5座中層B室，實用面積576平方呎，兩房間隔，望市景，月租原叫價3.4萬元，最新以3.2萬元租出，累減2,000元，實用呎租約55.6元。據了解，租客為於大企業工作的國內人士，鍾情物業位置便利。

資料顯示，業主於2014年7月以1,070萬元買入單位，持貨9年，以月租3.2萬元計，現享約3.6厘租金回報。

談到近期市況，翁梓軒說，囍匯租賃強勁，三天內連錄4宗租賃成交。

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