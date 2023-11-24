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【業績︱醫美股】完美醫療中期多賺10.4%　連特息共派14.2仙

股市 16:47 2023/11/24

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【業績︱醫美股】完美醫療中期多賺10.4%　連特息共派14.2仙

完美醫療 （01830） 公布中期業績。完美醫療半年除稅後純利按年增加10.4%至1.7億元。倘不計及香港政府補助，經修訂除稅後純利增加27.1%。每股基本盈利增加9.1%至13.2仙，派每股中期息13.2仙，及特別股息1仙，共派14.2仙，派息率為107.6%。

受惠香港及內地的收益於年初疫情緩和期間增長的強勁勢頭，期內完美醫療收益增加7.5%至7.2億元。醫療美容業務續為集團核心業務，按銷售合約價值計算貢獻約80.7%。每名個人客戶整體平均消費增加16.1%至27,540元。

其中，香港業務收益按年增加11.6%至5.5億元，超越疫情前的收益7.2%，因店舖利用率改善及來自香港新設立的社區店舖所貢獻。本港業務收益佔集團收益的76.5%。受新加坡及澳洲需求減少影響，但內地復甦補償，香港以外地區收益減少4.2%至1.7億元。

截至9月30日，集團經營服務面積合共29.7萬平方呎，覆蓋香港、內地、澳門、澳洲及新加坡。期內，擴大其在香港的版圖，在戰略地點增設兩間店舖。

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責任編輯︰梁浩碩

港股 完美醫療（01830）
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