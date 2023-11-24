【國債期貨】證監會：香港擬推出中國國債期貨合約　2017年曾推試點惟同年結束

▲ 【互聯互通】證監會：香港擬推出中國國債期貨合約 港交所將盡快公布細節及推出日期

證監會宣布香港擬推出中國國債期貨合約，而港交所 （00388） 正進行相關的準備工作，包括建議修改相關規則。港交所其後公布，待監管機構批准後，將推出中國國債期貨，推出日期和更多細節將適時公布。

港交所曾於2017年4月為試推中國5年期國債期貨合約，但隨同年7月債券通開通，該國債期貨試點在同年年底暫停。港交所同時解釋是「由於進一步發展在港上市內地標的離岸衍生品需要更明確的兩地監管要求及合作」。

今年中，金管局總裁余偉文透露，內地和香港正共同研究推出離岸國債期貨，為北向通提供重要配套。

證監會：香港推出中國國債期貨 獲中央支持

證監會在最新聲明表示，債券通推行以來，境外投資者持有的中國國債穩步上升，避險金融工具的需求亦日漸增加。在香港推出中國國債期貨，得到中央政府和內地相關監管機構的大力支持，其能為境外機構投資者提供重要的風險管理工具，便利他們進一步參與境內國債市場，從而促進國債市場的健康發展。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，繼推出互換通和MSCI中國A50互聯互通指數期貨合約後，中國國債期貨合約的上市，為海外投資者增加了對沖內地資產風險的工具。

梁鳳儀續指，中央政府和內地監管機構一齊承諾雙向開放金融市場，令資本市場達至更高水平和制度。

港交所集團行政總裁歐冠昇表示，香港推出國債期貨可豐富港交所的中國相關風險管理及定息產品組合，為國際投資者提供更多選擇與機遇。推出國債期貨將提升市場流動性，以進一步支持香港市場人民幣產品生態圈的發展，鞏固香港作為全球領先離岸人民幣樞紐的地位。

相關文章：

【互聯互通】余偉文：金管局將與兩地監管部門研推離岸國債期貨

李小加：爭取國債期貨今年開展交易 北水可買生物科技股

編輯：胡學能