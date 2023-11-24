【內房紓困】滙豐研究：深圳調整樓市政策舉足輕重　料其他一綫城市仿傚

中國近日傳出計劃設立「房企白名單」，涵蓋大約50家內房，確保它們獲得政策及金融資源全力支持。滙豐研究指，房企「白名單」為解決財困房企償債問題的重大舉措，可為短綫股價提供正面動力。同時，深圳官宣調整樓市政策舉足輕重，相信其他一綫城市將仿傚。

滙豐研究表示，若白名單屬實，將是向好的驚喜，因為過去優質房企名單並沒有納入正在進行債務重組的房企。雖然目前並不清楚支持力度，但該行認為消息應與銀行被指示向民營房企提供的貸款數額至少達到全行業平均水準一事一起解讀。然而，銀行向白名單上的財困房企提供額外融資的意願仍是未知知數。

滙豐研究指，銀行通常更傾向於向償債記錄良好的開發商提供信貸額度，例如大多數國企及龍湖 （00960） 等民企。但白名單制定消息中提到，可能會考慮對財困房企有進一步的支持。中綫而言，這對龍湖等防禦性民企、類國企如遠洋 （03377） 及萬科 （02202） ，以及碧桂園 （02007） 財困房企有利。

深圳宣布由11月23日起將二套房最低首付比例由原來的普通住房70%、非普通住房80%統一調整為40%。滙豐研究指，是次深圳官宣舉足輕重，北京、上海等其他一綫城市有空間去仿傚，一綫城市政策放寬將有助提振一手及二手市場的成交量。

中央的政策支持明顯正在增加，該行相信房企「白名單」為解決財困房企償債問題的重大舉措。該行看好銷售動力跑出以及買地節奏持續的國企內房，例如潤地 （01109） 及中海外 （00688） ，並預期主要城市政策進一步放寬將利好房地產中介，例如貝殼 （02423） 。

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編輯：袁諾曦