【戴德梁行專欄】香港零售市道疫後大革新?!

近日, 本行發佈了兩份零售市場報告，分別名爲《全球主要零售大街》和《疫後破局思維：探索香港零售前沿優勢》。前者對全球主要城市的頂級零售街區進行了考察和排名 - 當中尖沙咀位列全球第三最昂貴的購物地段，在亞太區排名中亦繼續蟬聯最昂貴購物地段，而銅鑼灣和中環分別在亞太區排名第二和第八。這些排名均顯示，儘管香港零售市道在過去幾年疫情期間受壓，但一線街舖的復甦仍具有韌性, 在國際市場中仍然具有吸引力並佔有重要地位。

然而，香港整體的零售格局正在發生變化，雖然疫情之後旅客數字逐漸恢復，但港人北上消費的新趨勢同時削弱了留港消費力。隨著各國央行因應當前通脹週期調高利率，旅客的消費模式和零售開支比疫情前更加審慎，使得仍在復蘇中的零售市道面臨新一波挑戰。數據反映，2023上半年，過夜旅客和非過夜旅客在購物上的消費總額僅爲2018年同期的55%和18%，旅客更傾向於發掘香港本土文化特色的「深度遊」，一改過去僅僅以購物爲主導的模式。

【溫股知新】大市已跌夠？只怕灰犀牛

正如我們在另一份研究報告《疫後破局思維：探索香港零售前沿優勢》中指出，消費者對於娛樂零售和體驗式消費的重視度程度不斷提高。我們建議業主和零售商應重新檢視他們的傳統營運策略，並著力提升商場内的零售體驗。例如，以創新思維，充分利用商場内閒置的公共空間，並增加與運動和健康相關的元素和設施，既可提升他們ESG方面的企業形象，亦能吸引人流並提升業績。目前，市場上已經有一些成功將零售體驗元素融入商場的例子，例如基匯資本將運動設施(如跑步基地，滾軸溜冰)融入旗下的屯門愛定商場，九龍灣MegaBox舉辦「街馬『家』時賽@MegaBox」、信和集團為旗下新商業項目朗壹廣場設置的首個商場中庭攀石牆，以及銅鑼灣希慎廣場内的首個有蓋滑板公園等。這些項目都呈現了如何將零售與娛樂運動元素結合，既可以為商場吸引更多人流，提升生意，亦有助凝聚社區並注入新活力。

早前政府在10月份發表施政報告時表示將會制定《香港旅遊業發展藍圖2.0》，以振興本港旅遊業，正正顯示了政府對打造新景點、展現香港獨特魅力的決心。誠然，面對港人外遊、旅客消費模式改變、電商日漸普及、以及鄰近大灣區城市的競爭等零售業態的變化，都促使香港零售商和商場業主們跳出框框，引入創新的零售方案，以保持競爭力。本人認爲，香港零售商、業主和政府必需通力合作，提供更多香港獨有的世界級配套，將文、體、旅活動普及化，盛事化，國際化，為消費者帶來嶄新的零售體驗，才能重塑香港作爲“亞洲國際都會”的地位。