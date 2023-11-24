【玄人‧峰語@iM網欄】懷才不遇?先要認清自己的才

相信不少人曾覺得自己「懷才不遇」，我自己亦曾陷入這個思想的旋渦中。後來因為人生閱歷多了，以及跟不同層面的客人算命，聽不同人的故事，我才發現世上所謂的「懷才不遇」，其實保觀點與角度。

要理解「懷才不遇」，首先要將這四個字分開兩部分:「懷才」與「不遇」。「懷才」者，代表一個人擁有自己的專長才能及過人之處，比起一般同儕更為出眾。問題是，這個所謂個人之處究竟是自己認定還是獲別人認授呢?要知道，在這個族群活動社會摸式下，絕大部分事情都不是一個人可以處理及完成，如果所謂的出眾只是自己認為而已，在其他人眼中其實不甚了了，這樣就不算懷才了。「不遇」，代表未能遇見之音人，一個人要獲得另一個人賞識，除了運氣之外，最重要還是那個懷才者能否擊中受眾者的需要。曾經不少朋友跟我呻，老闆身邊的「擦鞋仔」在職場如坐白金升降機，自己實事求是，努力工作，反而沒受老闆垂青，因而覺得自己懷才不遇。而真實的情況是，老闆要的才，根本不是你那實幹的才，既然兩者供求不合，自然「懷才」而「不遇」。

在此帶出一個重点，「懷才」的人，總是希望他人賞識及給予機會，他們想要的機遇總是外求，當求之不得，自然輾轉反側。坦白說，我認識不少「懷才」的叻人，從來沒有遇過「不遇」的情况，原因是「懷才」的人因為有真才，可以不斷製造機遇，吸引周邊的人過來為他創造契機，所以在叻人眼中，從不會說懷才不遇的。當然、叻人不一定是賺很多錢的人，也不一定要在大企業做高管，只要在自己所懂的範疇做得出色，已是一個叻人了。事實上，這些叻人在自己的領域上默默耕耘，很多時都會做到「有麝自然香」，根本不用等人給機會。

所以當你覺得自己懷才不遇時，首先不要令自己過於陷入失落之境地，反而是要反思你所謂的才，究竟是自以為是?還是真材實學?人們好多時會跌入自己的盲點，以為讀得書多，工作年資多，行業經驗多，就等於懷才，其實事實並非如此，只是職場的遊戲規則，令你這個時空仍可以停留在現有職位，未必與自己的才幹直接掛鉤。所以一個人過份將自己所謂的才幹與面對的遭遇掛鉤，有時會令自己更加迷失。因此，人們要自己過得快活，首先要認清楚自己的才幹水平，如果自己有真材實學就去創一片新天地方;反之，明知自是「呃飯食」，就不要自視過高，老是呻懷才不遇，反而應該感恩今日你還擁有。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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