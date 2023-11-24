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【ESG】財庫局：ESG基金總值突破1.2 萬億元 年增28%

Hot Talk 16:31 2023/11/24

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今年首3季本港共有209隻ESG零售基金

今年環球投資市場仍未擺脫動盪市，但截至第3季為止，本港逾兩百隻ESG(環境、社會及管冶)零售基金，管理資產總值在過去一年仍上升28%，至1.2萬多億元。

截至今年第3季尾共有209隻認可ESG基金 按年增36%

財經事務及庫務局回應本報查詢指，截至今年9月30日，共有209隻獲證監會認可的ESG基金，資產管理規模為1,593億美元(折合逾1.24萬億港元)。相比2022年同期，獲認可的ESG基金在數目上增加36%，資產管理規模方面增長28%。

至於綠色債券，財庫局發言人說，根據國際資本市場協會統計，2022年在香港安排發行的綠色和可持續債券總額達278億美元，佔亞洲區綠色和可持續債券市場的35%。今年首三季的數據及按年變幅仍在整理當中。

政府4招齊發 推動綠色和可持續金融發展

談及政府促進綠色金融的最新措施，財庫局發言人透露，政府會與金融監管機構和業界，繼續以多管齊下的策略，推動香港綠色和可持續金融，提供有助市場發展的基建和動力。主要有4大措施包括 ：

(1)綠色債券：
在「政府綠色債券計劃」下，自2019年5月至今已成功發行合共約240億美元等值的政府綠色債券，包括2022年5月和2023年10月發行共400億港元的零售債券。

局方亦繼續向綠色和可持續債務的發行提供資助。截至今年11月初，已向約310筆在香港發行的綠色和可持續債務工具批出約2億元資助，涉及的債務總值超過7,000億港元。

 (2)綠色金融科技：
財庫局將於2024年上半年推出專為綠色金融科技而設的概念驗證測試資助計劃，推動開發科技方案，為未被商業化的綠色金融科技提供前期資助，拓闊綠色金融科技的生態圈，打造香港為綠色金融科技樞紐。

局方正與相關持份者合作編制「香港綠色金融科技地圖」，就本港綠色金融科技企業的現況及相關服務提供一站式資訊，以提升企業形象，促進本地綠色金融科技的發展。

 (3)氣候相關披露準則：
因應國際可持續準則理事會於2023年6月發布國際財務報告可持續披露準則(準則)，政府將與相關金融監管機構和持份者合作，為香港金融服務制訂適當的採納準則的路綫圖，銜接國際標準。就此，局方已成立一個由有關當局和持份者組成的工作小組，以考慮該路綫圖應當包含的元素。

 (4)人才培訓：

財庫局繼續透過「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，鼓勵金融及相關界別人士參與培訓。現時合資格培訓課程及資歷達40個，由本地大學的專業進修學院、專業機構、國際培訓機構等提供，並會不斷更新。

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特約記者：曾桂芬 

責任編輯：李勝君

 

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