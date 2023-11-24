日本10月核心消費者物價按年升近3% 經濟學家：4月或結束負利率 取消收益率控制

日本10月份核心消費者物價增長略有回升，而上個月則有所放緩，頑固的通脹可能會促使日本央行（BOJ） 在不久的將來縮減貨幣刺激政策。

日本政府周五（24日）公佈的數據顯示，10月全國核心消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.9%，路透社調查顯示，經濟學家的預期為3.0%。核心通脹率從8月的3.1%放緩至9月份的2.8%，這是自2022年8月以來首次低於3%。

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通脹率已連續19個月徘徊在央行2%的通脹目標之上，但日本央行堅稱，成本壓力主要是受全球大宗商品價格上漲和日圓走軟的影響，而不是國內需求增強和薪資成長帶動 價格持續上漲的跡象。

SMBC 日興證券公司首席市場經濟學家 Yoshimasa Maruyama 表示：「我預計央行最早會在 4 月份看到勞資雙方工資談判的結果以及企業不斷轉嫁成本的舉措後，結束負利率並取消收益率控制。」

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剔除新鮮食品和燃料成本後的較窄通脹指標，即核心消費者物價指數(CPI)，在截至10月份的一年中上升了4.0%，比9月份的4.2%有所放緩，但連續第七個月保持在 4.0%以上。

許多分析師認為，隨著日本央行讓10年期殖利率目標變得越來越靈活，日本公債殖利率向1%靠攏，殖利率控制政策已經過時。

由於通脹壓力似乎比預期的更頑固，越來越多的人猜測日本央行可能很快就要放棄負利率政策和殖利率曲線控制，也就是為10年期債券殖利率設定0%的上限。

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日本央行撇開了這種猜測，稱目前全球成本推動型通脹是不可持續的。 日本央行表示，需要健康的薪資成長，以穩定且永續的方式刺激國內需求和物價。

最新的通脹數據是日本央行在 12 月 19 日結束的為期兩天的政策會議上將關注的指標之一，這也是日本央行今年最後一次預定的政策審查。政府方面正在向企業施壓，要求它們提高工資，以幫助員工克服生活成本上升的困難。

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責任編輯：張瑋婷