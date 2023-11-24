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【2023稅貸戰】虛銀推免息分期交稅優惠賞5100元 硬撼傳統銀行

Hot Talk 16:21 2023/11/24

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兩間虛銀鬥搶攻稅貸客

再有虛擬銀行搶攻個人稅務貸款客，螞蟻銀行(ANT BANK)推免息分期交稅優惠，最高享5100元，當中包括現有合資格PayLater客戶有機獲5000元現金回贈等。

虛擬銀行鬥谷私人貸款  擺明搶稅貸客

這是繼渣打牽頭的虛擬銀行Mox以來，另一間虛銀並未正式推出個人稅貸計劃；但旗下分期貸款卻標榜「稅」月無憂等字眼，擺明力搶綠色炸彈的商機。專家提醒，貸款人須緊盯附帶條件等細項，因應個人財務狀況等，仔細考量是否抵借。

不過，去年新加入稅貸戰團的富融(Fusion Bank)，曾推1.17厘稅貸超低息；殺價王眾安(ZA Bank)更劈至0息。惟今年兩行暫未見兩行出招。

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螞蟻交稅4重賞 繳稅前先拎100元禮券

另檢視螞蟻銀行交稅PayLater的四重獎賞玩法，分別為：

(1)零手續費：手續費豁免獎賞僅適用於推廣期內經AlipayHK App繳納稅務局帳單，並選用Ant Bank PayLater 6個月分期作為付款方式。

推廣期由11月21日至2024年1月31日，但享6個月分期0%手續費優惠名額有限，先到先得，額滿即止。

(2)交稅前先領50元扣稅券獎賞：僅適用於經AlipayHK App繳納政稅務局帳單，選用Ant Bank PayLater作為付款方式，並單一簽賬淨額滿1萬元或以上。

(3)100元禮券獎賞：經AlipayHK App稅務局帳單，選用Ant Bank PayLater作為付款方式，並單一簽賬淨額滿3萬元。

(4)5000元交稅現金回贈獎賞：合資格客戶可於2024年1月15日及1月31日中午12時，於AlipayHK應用程式相關頁面，有機會換領5000元現金回贈獎賞，成功換領獎賞時，可獲價值5000元現金回贈券一張。成功換領後60天內，該行會將現金回贈到客戶存款寶賬戶。名額有限，先到先得，額滿即止。

Mox即時借 最高現金回贈4000元

那邊廂，Mox旗下「即時借」，聲言「稅季無憂話咁易」，提早輕鬆交稅獲3個月現金回贈，最高4000元，以借10萬元及36個月還款期計的年息為8.62厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君


 

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