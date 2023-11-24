【工商舖透視鏡】乘租金回調 打造會所式餐飲體驗

自2017年A&F提早遷出後，中環畢打行3層舖位除了租出作期間限定店及展覽外，一直未能尋得長租租客。最近就傳出有餐飲集團以約150萬元租用，呎租約83元，時隔6年首獲長租客。物業1至3樓合共1.8萬呎，預計將打造成會員制餐廳及品酒會。

畢打行的前租客除了美國時裝A&F，還有高級中式服裝品牌「上海灘」，但其實畢打行的位置，對時裝零售的租客而言並不是那麼理想。物業兩旁均為銀行，門面不會很輝煌，而且營業至5、6點，在晚上已無購物氣氛，與對面的置地廣場相差甚遠，而且相隔的斑馬線也分隔了人流。

除了位置的致命傷外，因為畢打行被古物古蹟辦事處列為二級歷史建築，大部分外牆、樓面及建築都不能改動，裝修成本因此提高。也因為同樣的原因，難以用裝修去突顯品牌的個性。以上種種均是畢打行久未覓得長租客的理由。

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新租客的飲食集團相對零售店較少受到位置影響，而會所形式亦有很多優勢。在明年年中正式開幕前，現已開始招收會員，每位會員的入會費為6萬，只要成功招募一定數量的會員，可能收得的入會費已足以支付裝修費用。

該飲食集團有意在每層提供不同的餐飲體驗，包括品酒、與合時小廚合作的中式私房菜，以及集團在西環經營得有聲有色的法國菜等。除了餐飲的入息還有每月的會費收入，以現時集團所獲的知名度，若能夠成功覓得一班會員的支持，這樣的營運模式可說是穩賺的。

畢打行的租客由時裝零售改為餐飲，其實並非孤例，整體市場可見餐廳的新店或分店開張仍舊平穩，而零售店除了個別產品，相對發展較為疲弱。其實全球也有類似的情況，大額消費減少，零售行業受到打擊，皆因經濟未完全復甦。畢打行此次租務成交的租金便較高峰時期回調約7成，正因為零售市道向下，令租金大幅下調，也令飲食集團得以進駐。