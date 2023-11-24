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【國泰293】國泰航空目標2024年增聘5000人、培訓活動倍增　暗示票價難大減？

股市 15:58 2023/11/24

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國泰航空 （00293） 今日舉行分析員會議，國泰集團財務總裁沈碧嘉（Rebecca Sharpe）表示，今年國泰航空集團人手料增加約4,000人，較去年增加約20%，而集團最新計劃2024年再增加約5,000人手。她續指，國泰航空目前的培訓活動已恢復至疫情前水平，明年將再增加一倍，「包括把握晚上時間培訓」。

據國泰航空中期業績公告，至今年6月底，國泰航空長期員工數目為1.69萬，較去年增加500人。在集團層面，則僱用2.19萬名員工，較去年底多700人。

國泰航空於2019年底，全集團員工逾3.42萬名，當中國泰航空和當時的國泰港龍共有2.73萬名員工。換言之，即使計及今明兩年增聘人手目標，國泰集團總人手仍較疫情少12%或4000人。

沈碧嘉又指，至今已有約2000名前員工重返國泰，協助集團疫情後重建。

國泰最新維持預期今年底客運運力恢復至疫情前70%，貨運運力恢復至85%，但未在最新簡報標示明年運力目標。據以往披露，國泰航空目標明年底運力全面恢復。

國泰航空：票價受供求和全球產業鏈影響

國泰航空年初至今，客運表現強勁，有分析員問及隨內地航空公司恢復國際直航航線，會否拖低國泰航空客運收益率。國泰顧客及商務總裁劉凱詩直言，國泰航空作為亞洲航空樞紐和中國與世界的門戶，當然有受惠於內地與國際直航航線未完全恢復。她續指，隨內地航空公司直航運力提升，或影響國泰收益率，但除了內地以外，東南亞等市場外遊需求都在增長，會積極調整客戶組合，不評論預期收益率變化多少。

在機票票價方面，劉凱詩稱，目前航空需求仍高於供應，但國泰航空與其他航空公司都在提升供應，令票價正常化。她補充，除了供求以外，全球航空產業供應鏈在疫情期間受限後有明顯通脹，令航空業成本上升成為全球議題，暗示機票價格或結構性上升。

國泰航空適時考慮恢復派息　承認贖回優先股後資金水平低於疫前

國泰航空周四公布10月份客貨運數據時表示，預期2023年下半年溢利將超越上半年，反映全年盈利達86億元以上。

被問及會否考慮向普通股股東恢復派息時，沈碧嘉稱，集團正部署12月完成回購97.5億元或50%港府優先股，明年7月完成收購餘下優先股，集團會在合適時候考慮向普通股股東派息，但仍視乎營運和財務狀況。

國泰航空至6月底無限制現金和備用貸款額達289億元，高於2019年底的200億元，但沈碧嘉承認，一旦向政府贖回優先股，資金水平將低於疫情前。

在最新財務簡報上，國泰航空顯示公司已為明年約20%燃油使用量訂立對沖合約，當中明年首季對沖合約相當於布蘭特油價水平83美元，稍高於現價，但其後季度油價水平都回落。

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