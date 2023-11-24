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【會計監管】會財局首開出「永久釘牌」處分　陳錦堃涉盲目簽核數報告遭罰款30萬元

股市 17:26 2023/11/24

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【會計監管】會財局首次作出永久不得獲發執業證書命令　

會財局首次作出永久不得獲發執業證書命令。會財局指，就陳錦堃於執業審核時被發現多項專業方面的不當行為，向他開出罰款30萬元，並命令陳錦堃永久不得獲發執業證書，以及繳付調查費用及開支25,532元。

該執業審核由會計師公會，於去年4月至6月期間，對陳錦堃會計師事務所進行。

陳錦堃涉未審計　就為8間公司核數師報告簽字

會財局指出，陳錦堃是該事務所的獨資經營者及唯一審計人員，他承認盲目簽署及發出11份涉及9間私人公司的核數師報告，但在其中8間只在核數師報告簽字，而沒有執行任何審計，亦沒有保存任何財務報表的副本。

另外，陳錦堃被指向會計師公會會提供虛假及／或具誤導性的資料，假裝有完成監察審視其質素監控制度、已針對可疑交易報告、金融制裁及恐怖主義資金籌集制訂書面政策及程序等。

在進行該執業審核期間，該事務所在整個質素監控制度及審計項目層面均被發現有多項缺失，如未能制訂政策和設計程序，以合理保證項目是按照專業標準和適用法律及監管規定執行。

會財局認為，陳錦堃的失當行為整體非常嚴重，行為反映他公然漠視專業標 準，嚴重違反有關誠信、專業與盡職的道德要，所以開出永久不得獲發執業證書等多項處分。

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編輯：伍鍵文

金融監管機構 審計 核數師 會計 財務匯報局 會計師公會
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