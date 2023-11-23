【TSLA】瑞典爆發針對特斯拉大罷工 馬斯克批工人行徑瘋狂

Tesla就薪資權益進行談判因拒簽集體薪資協議而遭到瑞典多個行業發起對抗，罷工由瑞典金屬產業公會IF Metall發起，並成功吸引碼頭工人、工程師甚至郵務員等其他行業工會加入。

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根據外媒報導，為聲援特斯拉技師，瑞典有9個工會加入針對Tesla的罷工，例如碼頭工人不協助特斯拉汽車在港口的裝卸，電工不處理維修廠和充電樁的供電問題，瑞典郵政人員停止向Tesla進行郵件派遞等。

而由於瑞典法律規定「新車牌必須由郵局寄送」，因此郵政人員加入罷工等於特斯拉的新車無法在當地掛牌上路，目前而瑞典每月約有1700輛特斯拉售出，罷工時間越久，就有越多車主領不到車。

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一向反工會立場鮮明的馬斯克，在特斯拉瑞典7家維修中心11月初因勞資問題罷工後，態度一直相當強硬，甚至下令瑞典子公司「禁止簽署任何勞資談判協議」，對此罷工風波愈演愈烈，馬斯克只能於X平台下留言表示：「工人行徑過於瘋狂。」

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撰文：鄭日棱