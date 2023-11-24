【券商點睇】三大業務板塊共同迎來改善 首予海信家電「增持」

國泰君安表示，海信家電（00921）在多重改善下盈利能力有望超預期，並首予其「增持」評級，目標價33.58元。預測2023至2025年歸母淨利為28.85億、33.3億及39.44億元人民幣，增幅為101%、15%及18%。混改後首次股權激勵落地，公司加速提升份額，該行認為在內部治理改善推動下，公司整體獲利能力可望超預期修復，中期市值空間進一步打開。

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該行指，公司在今年推出混改後首次股權激勵及員工持股計畫，相較於前期將員工納入海信電子透過員工持股平台間接持有上市公司股權的方式，本次上市公司層級激勵計畫以更直接的形式將管理階層、員工與上市公司的利益深度綁定。該行認為，本次關鍵性的市場化激勵推出加深管理層利益深度綁定，積極性充分調動後，預期公司將進入內部治理不斷優化，效率快速提升的新階段。

該行又指，公司的三大業務板塊共同迎來改善，其中傳統白電業務的各項細分業務迎來治理改善。家空、冰洗通路效率提升，發揮與優勢央空在品牌與通路上的協同，加上行業競爭緩和下，公司市場份額快速提升，同步推行結構升級帶動收入端增速超越行業水平。

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中央空調業務方面，地產支持政策刺激下階段性帶動後周期需求改善；家用空調消費升級下與多聯機滲透率快速提升，公司作為多聯機領域龍頭強化地位同時發力水機、單元機等多元產品。三電業務方面，公司透過多元化擴張進入新能源車熱管理領域，在新能源車滲透率的長期提升過程中，可望打造新增量；三電業務整合進展順利，2023年虧損進一步收窄，至2025年逐步獲利。

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記者：鄭昊彤