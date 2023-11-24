【大行報告】料明年股利有10%上升空間 瑞銀首予港燈「買入」

瑞銀表示，首予港燈（02638）「買入」評級，目標價5.8元。該行看好港燈，主要因預計公司明年股利將有10%的上升空間，而市場目前預期無成長，以及資產負債表正在改善，料淨負債對淨總資本比率在2028年將從50.8%下降至49.9% 。



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該行指出，自去年中以來，由於宏觀因素如美國利率上升和香港市場整體疲軟，以及公司因素如被剔除出MSCI香港指數，令該股評級下降。瑞銀認為，港燈目前估值具有吸引力，預計將於年底公佈的2024至2028年度發展計畫的全部細節將成為潛在催化劑。





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該行又預計，港燈將在明年增加每單位可分配收入至0.35元，意味著股息率為6%。公司通常遵循五年派息模式，即每單位可分配收入五年不變，故料2025年至2028年每單位可分配收入或保持不變。

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記者：鄭昊彤