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【大行點睇】多間大行下調目標價 周大福績後股價挫一成

股樓投資 17:13 2023/11/24

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周大福（01929）於周四（23日）收市後公布截至今年9月底止中期業績，純利45.51億元，按年升36.4%；每股盈利45.5仙。派中期息每股25仙，上年同期派22仙。中期派息率下降11.1個百分點至54.9%。績後周大福被多間大行下調目標價，公司周五（24日）股價大挫，全日最低跌11.1%至10.7元，至收市報10.74元，跌10.8%，成為領跌藍籌。

 

【iM人物專訪】投資名家曾淵滄 港股不是撈底時候 內銀股派息充滿想像空間

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滙豐環球研究表示，將周大福全年度收入預測下調3.5%，保持內地及港澳同店銷售增長分別為5%及46%，並將核心營運利潤率預測稍微上調至10.6%，全年度純利預測則下調5%至80.52億元。該行認為在整體內地顧客情緒疲軟下，成功執行品牌重塑策略是推動集團盈利勢頭的關鍵，惟目前品牌重塑策略的成功機會率能見度低，並將目標價由13.2元下調至12.2元，維持「買入」評級。

富瑞就指，周大福銷售額較該行預期低出約6%，相信是由於中國批發業務表現遜於預期，期內特許經營店零售銷貨價值（RSV）按年增長17.1%，對特許經營店的宏觀前景持審慎態度。考慮到市場消費情緒維持審慎，以及上半財年業績表現，富瑞將2024至2026財年淨利潤預測下調5%、10%及11%，銷售額預測分別下調2%、5%及7%，維持「買入」評級，目標價由18.64元下調至17.02元。

 

招銀國際則將周大福目標價從18.7元微調至18.6元，並維持「買入」評級。該行將2024財年收入預測下調1.7%，但調高淨利潤9.1%。

 

【延伸閱讀】大行點睇：新地去年基礎盈利降16.7% 大行紛降目標價 股價插近1成，請按【見下頁

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不過，高盛則將周大福目標價從12.3元上調至12.6元，維持「中性」評級。該行指，周大福至2023年9月底止中期年核心經營利潤（COP）比該行高7%，但對銷售與毛利率前景較為審慎。該行將2024財年淨利預測上調7%至85億元，及將2025至2026財年淨利預測下調1.3%及0.6%，以反映上半年業績、銷售放緩，及節省營運支出的改善。該行亦對該集團在珠寶領域的復甦持謹慎態度，因近期金價暴跌和消費能力減弱下，市場對黃金的情緒或將降溫。

 

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記者：鄭昊彤

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