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【NVDA】英偉達專供中國「H20」芯片據報延至明年首季推出

股市 16:29 2023/11/24

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【NVDA】英偉達專供中國「H20」芯片傳延至明年首季推出

英偉達（Nvidia，美：NVDA）財務總監克芮斯（Colette Kress）日前證實正為内地市場研發「合規芯片」。路透最新引述消息稱，因技術原因，英偉達決定推遲發布專供中國市場的「H20」芯片，改至明年2月或3月推出。英偉達拒絕回應查詢。

內媒早前引述供應鏈人士透露，英偉達已開發三款針對内地市場的改良版芯片，包括「H20」、「L20」和「L2」，以符合美國相關規定。其中，今次延遲推出的H20是功能最強大的一款。據半導體行業研究公司SemiAnalysis此前報道，英偉達原預計最早於本月16日推出新產品。

消息人士稱，由於芯片在整合過程受阻，最終英偉達決定推遲發布期，這或令其對抗如華為等本土競爭對手，以保持內地市場份額的行動打亂。

更多芯片股、行業文章，可留意【芯片大戰】專頁

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編輯：伍鍵文

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） NVIDIA 晶片
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