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墨西哥女星撐巴被踢出《奪命狂呼7》 Jenna Ortega辭演

環球社會熱點 15:30 2023/11/24

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墨西哥女演員Melissa Barrera近日批評以色列襲擊加沙，荷里活恐怖片《奪命狂呼7》片方指其發表反猶太言論，宣布解僱她。Melissa強調會繼續倡導和平和人權，而該片女主角Jenna Ortega其後宣布辭演。

【黑色星期五】亞馬遜歐洲員工擬大規模罷工 圖癱瘓貨運 【下一頁】

Melissa在社交平台Instagram上發布有關加沙危機的帖文，其中一篇指責以色列在加沙實施種族滅絕與清洗。

《奪命狂呼7》製作公司Spyglass解僱Melissa，稱公司對反猶太主義或任何形式煽動仇恨的行為零容忍，包括虛假提及種族滅絕、種族清洗、歪曲大屠殺或任何公然越界仇恨言論的行為。

Melissa在IG發聲明，明確譴責反猶太主義和伊斯蘭恐懼症，也譴責針對任何群體的任何形式仇恨和偏見。

【黑色星期五】亞馬遜歐洲員工擬大規模罷工 圖癱瘓貨運 【下一頁】

她日夜祈禱不要再有死亡和暴力，將繼續為最需要幫助的人發聲，並倡導和平、安全、人權和自由。

童星出身、出演Netflix黑色幽默美劇《Wednesday》女主角的Jenna Ortega，原定為《奪命狂呼7》女主角，也突然宣布辭演該片。

雙方都未有詳細説明Jenna辭演原因，但有指《奪命狂呼7》劇本未準備好，而Jenna明年4月需要前往愛爾蘭拍攝《Wednesday》續集，無暇分身拍攝。

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