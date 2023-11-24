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【大行看法︱1024】摩通：將上調快手盈利預測 目標價升至95元
快手 （01024） 第三季業績虧轉盈，錄得經調整盈利31.7億元人民幣。摩根大通發表報告指，考慮收入持續成長、管理層的業績記錄及其對改善盈利能力的重視，預期未來幾季盈利預測將會上調，推動股價上行。摩通將快手目標價由90元上調5.6%至95元，評級續為「增持」。
廣告業務方面，儘管第三季消費者情緒低迷，但快手 的外循環廣告持續復甦，該行預期外循環廣告的上升趨勢將進一步增強，媒體、教育和醫療保 健等行業的驅動作用尤為明顯，並認為佔總收入50%至55%的內循環廣告，應將繼續受惠於電商GMV的強勁成長以及廣告技術的改善。
在傳統的電商淡季，快手GMV仍較去年同期穩增長30%。摩通認為，依托充沛的用戶流量、多元化的供應和商家進駐，以及公司不斷完善的電商基礎設施，這種健康的成長趨勢將持續至今年第四季及2024年。
考慮到快手在新用戶成長、品牌推廣和種草方面對商家和品牌的獨特價值主張，該行認為快手的綜合變現率可望持續上升，料預計今明兩年快手的電商和其他業務收入將分別增長47%及26%。同時，管理層良好的業績記錄為未來兩年利潤率持續擴張奠定了堅實的基礎，故將快手今明兩年的經調整後淨利潤率上調1.2個百分點至7.7%及11.8%。
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編輯：袁諾曦