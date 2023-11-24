▲ 【大行看法︱1024】摩通：將上調快手盈利預測 目標價升至95元

快手 （01024） 第三季業績虧轉盈，錄得經調整盈利31.7億元人民幣。摩根大通發表報告指，考慮收入持續成長、管理層的業績記錄及其對改善盈利能力的重視，預期未來幾季盈利預測將會上調，推動股價上行。摩通將快手目標價由90元上調5.6%至95元，評級續為「增持」。

廣告業務方面，儘管第三季消費者情緒低迷，但快手 的外循環廣告持續復甦，該行預期外循環廣告的上升趨勢將進一步增強，媒體、教育和醫療保 健等行業的驅動作用尤為明顯，並認為佔總收入50%至55%的內循環廣告，應將繼續受惠於電商GMV的強勁成長以及廣告技術的改善。

在傳統的電商淡季，快手GMV仍較去年同期穩增長30%。摩通認為，依托充沛的用戶流量、多元化的供應和商家進駐，以及公司不斷完善的電商基礎設施，這種健康的成長趨勢將持續至今年第四季及2024年。

考慮到快手在新用戶成長、品牌推廣和種草方面對商家和品牌的獨特價值主張，該行認為快手的綜合變現率可望持續上升，料預計今明兩年快手的電商和其他業務收入將分別增長47%及26%。同時，管理層良好的業績記錄為未來兩年​​利潤率持續擴張奠定了堅實的基礎，故將快手今明兩年的經調整後淨利潤率上調1.2個百分點至7.7%及11.8%。

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編輯：袁諾曦