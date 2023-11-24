【科技一周回顧】「OpenAI大地震」告一段落　攝影大賽禁用AI生成圖片

▲ 「OpenAI大地震事件」峰迴路轉，OpenAI已與Sam Altman原則上達成協議，讓他重返OpenAI擔任行政總裁。（法新社）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【OpenAI大地震】與Sam Altman原則上達成協議 料將重返OpenAI

「OpenAI大地震事件」峰迴路轉，OpenAI今在X上宣布，已與Sam Altman原則上達成協議，讓他重返OpenAI擔任行政總裁，並組建由Bret Taylo、 Larry Summers和Adam D'Angelo領導的新董事會。

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2/【AI監管】「世界新聞攝影大賽」修例 禁止AI生成圖片參賽

每年一度的「世界新聞攝影大賽」（World Press Photo，WPP）早前推出新的AI作品提交指南，表示歡迎參賽者提供AI生成圖片作賽。但由於受到大批新聞攝影師強烈反對，日前WPP宣布修例，禁止參賽者提交AI生成圖片。

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3/【Google AI】Bard AI功能更新 助用戶解讀YouTube影片

為追趕OpenAI的ChatGPT、微軟（Microsoft）的Bing Chat，Google亦持續為旗下AI聊天機械人Bard AI增添新技能。Google日前為Bard AI更新功能，可協助用戶解讀YouTube影片，包括整理內容及歸納重點等。

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責任編輯：陳卓賢

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