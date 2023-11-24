  • 23°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【科技一周回顧】「OpenAI大地震」告一段落　攝影大賽禁用AI生成圖片

科技 17:00 2023/11/24

分享：

分享：

「OpenAI大地震事件」峰迴路轉，OpenAI已與Sam Altman原則上達成協議，讓他重返OpenAI擔任行政總裁。（法新社）

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【OpenAI大地震】與Sam Altman原則上達成協議　料將重返OpenAI

「OpenAI大地震事件」峰迴路轉，OpenAI今在X上宣布，已與Sam Altman原則上達成協議，讓他重返OpenAI擔任行政總裁，並組建由Bret Taylo、 Larry Summers和Adam D'Angelo領導的新董事會。

>>>【OpenAI大地震】OpenAI CEO被炒擊潰軍心　或引發離職潮

>>>【OpenAI大地震】Sam Altman將加入Microsoft　組新高階AI研究團隊

>>>【OpenAI大地震】微軟調整LinkedIn三藩市辦公室設備　準備接收OpenAI員工

 

2/【AI監管】「世界新聞攝影大賽」修例　禁止AI生成圖片參賽

每年一度的「世界新聞攝影大賽」（World Press Photo，WPP）早前推出新的AI作品提交指南，表示歡迎參賽者提供AI生成圖片作賽。但由於受到大批新聞攝影師強烈反對，日前WPP宣布修例，禁止參賽者提交AI生成圖片。

>>>【AI監管】德意法達成共識　同意未來AI監管方向

>>>【Meta AI】Meta解散Responsible AI團隊　擬投放更多資源研發AI

>>>【AI職場】半數港人願意工作場所使用AI　較全球平均水平高

 

3/【Google AI】Bard AI功能更新　助用戶解讀YouTube影片

為追趕OpenAI的ChatGPT、微軟（Microsoft）的Bing Chat，Google亦持續為旗下AI聊天機械人Bard AI增添新技能。Google日前為Bard AI更新功能，可協助用戶解讀YouTube影片，包括整理內容及歸納重點等。

>>>【圖片動畫化】Stability AI開發新AI模型　按圖片內容生成影片

>>>【AI應用】Klook藉Google Cloud生成式AI　強化網站活動內容及客戶互動渠道

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
【ET贏商有計】寵物酒店善用數碼科技 寵物及寵主感安心
開啟hket App，閱讀全文
科技產品 數碼轉型
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款