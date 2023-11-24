瑞典多行業針對Tesla大罷工 馬斯克批評瘋狂

電動車廠Tesla於瑞典爆發勞資糾紛，並拒絕簽署集體協議。當地最大私營企業工會IF Metall採取行動，包括維修技工、貨運和郵政工人都針對Tesla持續罷工，導致Tesla新車無法上路行駛，Tesla老闆馬斯克（Elon Musk）炮轟工人行徑瘋狂。

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瑞典有大量工人加入工會，約9成工人有簽署集體協議。集體協議通常涵蓋薪酬、退休金、工時、假期等條件，被視為瑞典勞動力市場模式的基礎。

IF Metall在瑞典擁有超過30萬名會員，Tesla拒絕與工會成員簽署集體協議而引發罷工。

運輸和港口工人拒絕在全數瑞典港口裝卸Tesla汽車，充電站和油漆工拒絕處理Tesla車輛。郵政工人也停止向Tesla分發郵件和貨物，而運輸局發放的新車拍照只能透過瑞典郵政投遞，因此此舉或令Tesla新車無法上路。

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馬斯克周四（23日）於自家社交平台X（前稱Twitter）回應，形容瑞典工人的罷工行為瘋狂。

IF Metall明言如有需要就會繼續罷工，已為長期衝突做充分準備。工會指今次罷工是為保護當地工會模式，憂慮勞方如允許Tesla在欠缺集體協議的情況下營運，就會為其餘企業開先例。

今次罷工引發其餘8個工會跟隨行動，並有可能蔓延到鄰國挪威。

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責任編輯：鄭錦玲