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【黑色星期五】亞馬遜歐洲員工擬大規模罷工 圖癱瘓貨運

環球社會熱點 14:19 2023/11/24

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周五（24日）為傳統消費旺季「黑色星期五」（Black Friday），電商平台龍頭亞馬遜（Amazon）歐洲的員工計劃發起罷工，針對貨倉及置物櫃，嘗試阻礙貨運，爭取改善薪酬待遇。

【黑色星期五】美假日消費增長平緩 零售商對銷情審慎 【下一頁】

德國最大規模工會Verdi表示，亞馬遜當地5個貨倉的工人將在周四（23日）深夜起罷工24小時，要求資方提供集體薪酬調整方案。德國亞馬遜發言人表示，當地員工薪金水平公平，起薪點達每小時超過14歐元（約119港元），加上其他額外福利。發言人強調，黑色星期五訂單運送將可靠及准時。

英國GMB工會亦會在周五在考文垂（Coventry）的亞馬遜貨倉發起罷工，抗議勞資雙方薪酬調整分歧。工會同時亦計劃，在倫敦亞馬遜總部外舉行集會抗議。英國亞馬遜發言人表示，罷工不會造成任何混亂。

意大利工會CGIL呼籲當地亞馬遜貨倉罷工，西班牙CCOO亦呼籲當地亞馬遜貨倉及送貨員輪更值班時罷工1小時，直至下周一（27日）的「網絡星期一」（Cyber Monday）為止。

英國去年淨移民人數創新高 柏斐文批辛偉誠拒行動 【下一頁】

據悉，亞馬遜的包裹置物櫃亦成打擊對象。法國反全球化組織Attac呼籲支持者，用海報及膠帶阻礙亞馬遜派送貨物及顧客取貨。Attac指黑色星期五慶祝過度生產及消費，估計今年示威行動規模勝去年，受影響置物櫃料多達100個。

全球工會聯盟（UNI Global Union）協調發起「Make Amazon Pay」抗議活動，估計今年的黑色星期五罷工有多達30多個國家及地區的工人參與。

美國購物節 投資者同喜的「黑色星期五」

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責任編輯：吳漢培

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