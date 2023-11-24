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【樂齡科技​​​​​​​】居家安老增需求　樂齡科技展參展數破紀錄

商業 13:34 2023/11/24

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由香港政府和香港社會服務聯會（社聯）合辦、香港科技園公司協辦的第7屆樂齡科技博覽，由昨天起至11月26日，一連四日於香港會議展覽中心舉行。展區佔地近9,600平方米，超過200個參展單位，展出近800款來自本港和世界各地的樂齡科技創新產品及應用方案。不少參展公司均表示，市場對樂齡科技的認識不夠，希望透過博覽將最新科技展示給公眾，讓他們知道還有這些科技能幫助到安老，實踐「智慧健康老齡化」之願景。

【多元出路】僱主最重視實戰+專業知識　高級文憑畢業起薪點　與大學生相若

樂齡科技博覽已是第7屆舉辦，今年參展機構數目是歷來最多。勞工及福利局局長孫玉菡開幕致辭時表示，香港面對老年化問題是不可逆轉的趨勢，但對香港既是挑戰也是機遇：「本港平均4.5人就有一人是65歲以上；平均20人就有一人是80歲以上。若能善用科技可令長者及照顧者的生活過得更好，政府將在下年度向『樂齡及康復創科應用基金』額外注資10億，以資助合資格的安老及康復服務單位購置、租借和試用科技產品。」

在剛公布的施政報告，特首就提出擴闊「樂齡及康復創科應用基金」的用途，至適合家居使用的樂齡科技產品。合資格的安老及康復服務機構可申請購置合適的科技產品，供長者、殘疾人士及其照顧者借回家使用，改善生活質素，減輕照顧者的壓力。社聯行政總裁蔡海偉亦表示，居家安老需求增加，因此今年也增設了相關內容。他指樂齡科技產品一般較貴，因此租賃服務讓用家能以可負擔的價錢使用，而政府推出的社區照顧服務券亦涵蓋租用樂齡科技。

【市集經濟】花園道3號辦聖誕大型市集　逾20間本地社企參與

擴廣普及樂齡科技認識

醫藥通創辦人區恩庭表示，目前很多家庭都靠外籍家傭照顧長者，但他們未必看得懂藥物包裝上的中英文標籤說明，容易耽誤服藥。他們開發的藥物管理應程式「醫藥通」就能讓用家拍攝藥包上的標籤，再透過AI讀取內容後，將藥名、服用次數等資料輸入到程式中，並能翻譯成中文、英文、印尼語，並以藥物圖標顯示，讓照顧者能讀到內容，而程式更能按時提醒，減少忘記服藥的機會。他表示已多次參展並認為樂齡科技展有幫助，今年除了希望拉觸更多醫療機構，亦希望讓更多公眾知道他們的服務並提供反饋。他指未來會再增加簡體中文、烏都語、尼泊爾語，從而服務到更多的市民。

香港凱銳普醫療科技董事總經理張庭瑜表示，他們開發的Anvenus智能睡眠健康監測系統，只需把床墊放到床褥底下就能收集長者的心率、呼吸等生命體徵，當出現異常情況就會發出警報，讓長者得到最快協助和救治，減少悲劇發生。她指床墊在內地已獲不少院舍採用，至少有14萬套已在使用，甚至連西藏的酒店也用來監察住客的呼吸狀況，以避免高山缺氧的症狀。是次參展是希望能接觸更多香港的醫院及院舍，讓這系統能引入到更多的院舍，也會推出家居版本協助家人掌握長者的狀況，防止意外發生。

【社交營銷】專家指 Meta 推廣仍有效　Reels 推廣潛力待挖掘

本報記者：李智賢

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