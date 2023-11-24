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【新股IPO】為搶「金鵝」IPO　銀行家穿著Golden Goose運動鞋推介齊「撞鞋」

股市 13:28 2023/11/24

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【新股IPO】為搶「金鵝」IPO　銀行家穿著Golden Goose運動鞋推介齊「撞鞋」

以「小髒鞋」聞名的Golden Goose（金鵝）傳出打算進行IPO。報道引述知情人士表示，為了這隻生金蛋的金鵝，想要在Golden Goose潛在IPO中分一杯羹的銀行人士紛紛穿著該品牌要價600美元的運動鞋前去推介，以作打動，誰知出現「撞鞋」局面。

報道指，至少20位投資銀行人士在推介時穿著Golden Goose運動鞋。其中一人表示，不得不趕到該品牌的米蘭旗艦店買了一雙鞋，後來發現其他競爭對手也做了同樣的事。

據知情人士表示，上周有十多家銀行就Golden Goose可能的米蘭上市交易參與競爭，提出公司估值介乎30億至40億歐元。

此前報道指，Golden Goose母企Permira於2020年以13億歐元收購該公司，正考慮出售。知情人士稱，現在重心轉移為上市。

Golden Goose每雙鞋都是手工打磨，主打磨得髒舊的風格。Selena Gomez、Taylor Swift等名人均穿過Golden Goose的鞋。

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責任編輯︰梁浩碩

 

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