▲ 【內房白名單】摩通：無抵押貸款助內房屬冒險之舉 高追內房股須防配股風險

內地近日盛傳推出50家內房「白名單」，有報道傳出金融監管部門或容許銀行發放無抵押的流動資金貸款，為資金鏈緊張的房企紓困。摩根大通分析師最新發表報告指，內銀向房企發出無抵押貸款將是「冒險之舉（risky move）」，據該行與內銀人士溝通，沒有業內人士收到相關指示。摩通強調，內銀無抵押貸款救內房並非該行所預測的情景，而一旦措施嚴格執行，摩通相信將不利內銀股，因措施將提高中線「為國家服務」和信貸風險。

摩通續指，內房股近期強力反彈，從底部平均累升12%，跑贏MSCI中國指數同期2%反彈，該行預期短線仍會有利好消息傳出，但質疑升幅不能持續，尤其是內房企業或隨之而配股集資。

摩通又指，即使政策上容許銀行向房企作無抵押貸款，但銀行仍會設法規避執行，以防風險。

摩通：瀕死內房企業獲支援力度有限

摩通認為，參考以往炒利好消息周期的表現，內房股目前尚有約6%的潛在升幅。該行仍然認為，中國當局會選擇性和設下限制地協助內房民企，相關措施不會逆轉整體市道，而瀕死的（distressed）內房企業受到支援的機率不大，最多只會獲協助完成未建好住宅，減少爛尾樓出現。

在無抵押貸款救市消息之下，內銀股周五表現疲弱，招行 （03968） 最新跌逾2%，工行 （01398） 、建行 （00939） 、農行 （01288） 和郵儲行 （01658） 都跌逾1%。

官媒：銀行險企等要合力支持民營房企，可見【下一頁】

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編輯：麥德銘