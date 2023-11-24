【台灣大選】「藍白合」破局、郭台銘宣布退選　鴻海系股價跌（第二版）

▲ 「藍白合」破局、郭台銘宣布退選 鴻海系股價跌

2024台灣大選的正副總統參選登記進入倒數階段，雖然獨立參選人、鴻海創辦人郭台銘曾嘗試協調「藍白合」（即通稱為藍營的中國國民黨與通稱白營的台灣民眾黨之間的政治合作），但最終民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨參選人侯友宜未有共識。隨「藍白合」破局，市場觀望郭台銘會否繼續參選。郭台銘於下午2時14分發表退選聲明，表示成大事者不計毀譽，最後還稱「人退，志不退」、「完成政黨輪替，改變台灣」。

鴻海系股下跌，富智康集團 （02038） 最新跌1.6%，報0.61元，鴻騰精密 （06088） 跌3.3%，報1.18元。

由於在野整合一直未成功，為促成「藍白合」，郭台銘周四（23日）與柯文哲、侯友宜相約在台北君悅飯店進行會談。惟「藍白郭」三方會談歷經1小時18分鐘仍無法達成共識，並不歡而散。最終侯友宜及柯文哲各自於周五早上完成登記，而郭台銘則未有消息。

事實上，郭台銘自8月底宣佈以獨立身份競選台灣總統後屢遇阻，包括競選活動在台灣面臨調查，因涉嫌以支付現金的方式換取他人支持郭台銘競選總統的簽名。

而且，鴻海旗下富士康10月在內地被查稅，外界解讀是北京施壓郭台銘退選。近期，富士康其中一家子公司被查稅後，11月15日遭輕罰兩萬元人民幣。

台灣大選參選登記於周五下午5時截止。

（第二版加入郭台銘退選聲明）

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