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【台灣大選】「藍白合」破局、傳郭台銘將退選　鴻海系股價跌

股市 13:08 2023/11/24

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【台灣大選】「藍白合」破局、傳郭台銘將退選　鴻海系股價跌

2024台灣大選的正副總統參選登記進入倒數階段，雖然獨立參選人、鴻海創辦人郭台銘曾嘗試協調「藍白合」（即通稱為藍營的中國國民黨與通稱白營的台灣民眾黨之間的政治合作），但最終民眾黨總統參選人柯文哲及國民黨參選人侯友宜未有共識。隨「藍白合」破局，市場觀望郭台銘會否參選。據外電引述消息指，郭台銘將退出台灣總統競選。

據指，退選聲明內容方向將是因為在野整合不順，郭台銘為了達成下架民進黨促成政黨輪替的目標，會支持最有機會做到的那一組人選。

鴻海系股價半日下跌，富智康集團 （2038） 跌3.2%，中午收報0.6元，鴻騰精密 （06088） 跌1.6%，中午收報1.2元。

由於在野整合一直未成功，為促成「藍白合」，郭台銘周四（23日）與柯文哲、侯友宜相約在台北君悅飯店進行會談。惟「藍白郭」三方會談歷經1小時18分鐘仍無法達成共識，並不歡而散。最終侯友宜及柯文哲各自於周五早上完成登記，而郭台銘則未有消息。

事實上，郭台銘自8月底宣佈以獨立身份競選台灣總統後屢遇阻，包括競選活動在台灣面臨調查，因涉嫌以支付現金的方式換取他人支持郭台銘競選總統的簽名。

而且，鴻海旗下富士康10月在內地被查稅，外界解讀是北京施壓郭台銘退選。近期，富士康其中一家子公司被查稅後，11月15日遭輕罰兩萬元人民幣。

台灣大選參選登記於周五下午5時截止，郭台銘仍可在此前做出最終決定。

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