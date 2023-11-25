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【聖誕節2023】Bakehouse多款應節食品登場　禮誕禮盒售700元

15:15 2023/11/25

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Bakehouse創辦人兼主廚Grégoire Michaud與和Bakehouse團隊表示，今年還將與本地食物回收及援助計劃 Food Angel惜食堂合作，為有需要人士提供營養膳食。

聖誕節即將來臨，以酸種蛋撻及招牌牛角包等手工烘焙食品，吸引不少市民大排長龍的Bakehouse也出一系列應節手工烘培美食，其中兩款更為全新登場的，包括愛爾蘭咖啡栗子撻（Irish Coffee Mont Blanc Tart）和德國蜂蜜薑餅（Lebkuchen Cookie）。

Bakehouse表示，是次聖誕應節食品亦有睽違多時、再度亮相的法式紅莓杏仁撻（Raspberry Frangipane Tart），並且首次推出節慶甜點禮盒，希望其客戶可以為親朋好友或辛勤工作的團隊送上心意，盡顯心思。其他則包括酸種意大利聖誕麵包、酸種百果餡餅，以及國王餅。

節慶甜點禮盒　至少48小時前預訂

惟需注意的是，節慶甜點禮盒需於至少48小時前預訂。該款禮盒、法式紅莓杏仁撻、德國蜂蜜薑餅由即日起，在各分店內發售。

節慶甜點禮盒 Big Box of Assorted Festive Treats 內有招牌酸種蛋撻、法式紅莓杏仁撻及酸種百 果餡餅(各 8 件)，需提前 48 小時預訂。售700元。

愛爾蘭咖啡栗子撻、酸種意大利聖誕麵包、酸種百果餡餅則於11月27日起有售，售完即止。而國王餅於各分店亦會有少量發售，Bakehouse建議客戶提早訂購，並僅限於下月27日至2024年1月31日期間領取。

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此外，為向有需要人士提供營養膳食，秉持著聖誕節與人分享的精神， Bakehouse創辦人兼主廚Grégoire Michaud和Bakehouse團隊指，今年將與本地食物回收及援助計劃Food Angel惜食堂合作，親身到惜食堂的社區中心，為有需要人士服務，回饋社會。

責任編輯：張寶燕

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