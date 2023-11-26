【港產動畫】憑「港式娛樂」動畫拓知名度　新力軍覓製作MV、廣告合作機會

▲ 玖貳肆工作室（924 STUDIO）創辦人梁俊達（左起）及胡孝宗表示，其畢業作品《殺死丁力》動畫片採用較有趣及玩味風格，包含許多擊中港人集體記憶的彩蛋，同時令他們在行內嶄露頭角。（曾耀輝攝）

大眾最為熟悉的港產動畫，還是多年前的麥兜嗎？本地動畫業長期面對製作成本高昂、難覓投資者且資源短缺等困局，要重複當年發迹故事殊非容易。然而，有不少具備活力與創意的香港動畫生力軍仍知難而進，盼讓更多人再次認識到香港動畫的實力。

不少廣告、MV相繼加入動畫元素，再次引起大眾對港產動畫的注視。去年，MIRROR成員Anson Kong江𤒹生（AK）推出的《信之卷》、謝安琪的《我的波利海妮婭》、創作歌手Byejack的《1973的遺跡》等長達3分幾至5分鐘的MV，都是全動畫製作，而且由本地動畫製作團隊操刀。

▲ 謝安琪的《我的波利海妮婭》動畫MV就是924 STUDIO團隊的作品。

倘發展知名IP 仍有較長路走

其中《我的波利海妮婭》及《1973的遺跡》動畫MV皆出自3位年輕動畫人才，玖貳肆工作室（924 STUDIO）創辦人梁俊達（阿達）、胡孝宗（David）及羅絡熙手筆。

▲ 阿達（左起）與David近日接本報專訪時分享，他們3年前畢業於理大Digital Media數碼媒體學士學位課程，隨即成立工作室，當時主要以港式通俗娛樂為創作題材，「較着重娛樂性，並希望展現本地流行文化」。

有見本地動畫創作單位多了發揮機會，David坦言：「表面上，香港近年的確多了動畫廣告及MV等成為話題之作，相信未來走向較正面的發展趨勢。」可是，在持續製作片集方面的資源欠奉，要發展IP，做到如家喻戶曉的麥兜系列一樣，仍有較長路走。

對比日本及美國這行內兩大巨頭，早已在製作片集、輸出動畫影片上，有較完整的產業發展模式，同時視之為產業發展的重要元素。

若然要吸引普羅大眾留意其他新晉港產動畫，阿達認為，除了在技術水平、畫面美觀度等方面需要再下苦功，「增加接觸點也非常重要」。例如留意到近年鮮浪潮國際短片節的大部分本地競賽短片及開幕短片，都會在ViuTV播放，為電影創作人提供更大的展示平台，他亦聯想到：

如果本地動畫作品都可以有類似展示模式，這樣會否都有助改善現況？未必要馬拉松式播放，可能間中播放一兩部作品，已經有幫助。

早前他們亦嘗試透過社交平台以外方式，包括動畫支援計劃（Animation Support Program，ASP），得到在戲院大銀幕上映的機會。

阿達與David回顧在2020年畢業那年，由於疫情難覓工作，幸好當時的畢業作品《殺死丁力》（Kill Danny），令他們在行內開始累積到一定名氣，因此期望「順住個勢」成立工作室接job。

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《殺死丁力》獲青睞 多次獲獎

由於其作品以周星馳主演電影《賭俠2之上海灘賭聖》的對白為聯想，勾勒出別樹一幟的2D動畫，節奏明快而且動作場面不斷。他們早前還獲得了第26屆ifva獨立短片及影像媒體比賽動畫組特別表揚，以及第22屆DigiCon6亞洲大賞--香港次世代大獎。

他們又指，對比以往的動畫學生畢業作品可能偏向emo（表現情緒），該片反而「以有趣、玩味方式呈現，展現香港流行文化，片中亦包含許多彩蛋」，擊中了港人集體記憶。其後，更有不少人轉介工作及查詢合作，製作動畫廣告、MV等機會就是由此接踵而來。

▲ Byejack的《1973的遺跡》動畫MV都是924 STUDIO 3位創辦人筆下的作品。（YouTube影片截圖）

做老闆享自由 設時間表監督

雖然相比同期畢業並選擇打工的舊同學而言，他們自立門戶做老闆，可以享有更大自由度，不一定要朝九晚五。然而，他們也要訂立出自律、有生產力的工作模式及方法，包括設定時間表來監督進度。

「work（工作）與life（生活）之間的平衡，也要自行調節；當進度落後時，便騰出多一點時間，想對策補救」，阿達如是說。

團隊成員短片「接龍」 研新技術

接下來未有新工作時，阿達回顧：「約兩年前，當時無甚麼工作又無錢，我們都曾經有少少迷失。」於是他們又構思推出新動畫短片系列「動畫春卷油」，藉此讓各成員可以有更清晰的目標，定期鑽研新技術及探索新風格。

其中規定每位團隊成員每兩天繪畫一條動畫短片，再讓下一位成員「接龍」。David解說：「這模式類似連載式製作，也是實驗性質。」該模式下，阿達指各成員都可有機會就不同層面的技術作深入研究，例如初期會針對動畫動態設計或探索日系畫風，後來則着墨於提升幽默感。

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獲動畫支援資助 未來擬發展IP

阿達及David透露，早前靠接廣告及動畫MV工作，收入不算穩定：

這3年以來，每人平均月入約8,000元。做到掛着黑眼圈的時候，每人平均月入達到約3萬元。

期間他們還透過動畫支援計劃（ASP）獲得資金資助，包括在今屆參與ASP的小型動畫企業（進階製作）組，獲約60萬元資助，計劃製作《殺死丁力II帝國反擊戰》。阿達笑言：「叫做毋須太擔心三餐溫飽，可以專心製作新片，筆錢用到明年2月。」

在明年初完成ASP作品，創作更多動畫角色之後，他們表示有意發展IP。David表示：「到時候可能考慮推出玩具，或者其他紙本作品等周邊產品。」長遠而言的商業模式及出路，帶來更多可能性。

David又稱，除了衡量製作可以直接帶來的金錢回報，還會視乎「單job還可以帶給我們甚麼，例如是名氣或者其他意義等，希望可以省靚個招牌。」若有關乎到推動香港動畫發展的工作，如製作動畫長片等，他們亦表示會樂意助力。

記者：張寶燕

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