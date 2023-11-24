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英國去年淨移民人數創新高 柏斐文批辛偉誠拒行動

環球政治 13:00 2023/11/24

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英國周四（23日）公布，去年淨移民人數達74.5萬人創新高。前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）直斥首相辛偉誠（Rishi Sunak）拒絕採取行動遏制移民人數，指他需就未能履行減少淨移民的承諾負責。

英家庭能源費明年上調5% 預算案被批欠支援措施 【下一頁】

根據英國國家統計局（ONS）修訂後的數據，英國去年有74.5萬淨移民，在截至今年6月的12個月內，就有67.2萬人移英。

柏斐文於社交平台X（前稱Twitter）發文表示，她在內閣期間推動一項旨在降低合法淨移民數量的五點計劃，包括對淨移民總人數實施上限、限制向外國醫護人員發放的簽證數量、將非公營海外醫護的薪金門檻上調至4.5萬英鎊、關閉畢業生簽證途徑、收緊外籍員工攜眷人數。

她批評辛偉誠拒絕行動，指他們當初因承諾減少淨移民而當選，選民投票支持他們希望抓住一切機會控制移民數量。但英國如今淨移民數字創新高，有如向英國民眾打了一記耳光。

OBR將英國經濟預測增幅削半 通脹或到2025年才降至2% 【下一頁】

柏斐文直言政府放任淨移民在短短兩年間增加百萬人，強調淨移民人數不能再多下去，並質問辛偉誠何時才能終結上述局面。

她聲稱英國脫歐為國家提供減少移民的工具，但政府未能採取行動，敦促政府立即採取行動，將移民減少到可持續水平。

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責任編輯：鄭錦玲

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