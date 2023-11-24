▲ 【大行報告|1929】周大福最多跌11% 大摩富瑞調低目標價、憂增長動力（附大行目標價）

周大福珠寶 （01929） 周四公布上半財年業績後，今早股價最多跌11%，半日跌9.5%，報10.9元，成交1.95億元。周大福半年核心經營溢利按年增長38%至60億元，大致符合預期，但券商趁機在最新報告調整未來市道預測，富瑞、大摩均下調周大福目標價。

券商 目標價（港元） 評級 富瑞 18.64➝17.02 買入 大摩 14➝13.5 與大市同步 高盛 12.3➝12.6 中性 滙豐研究 13.2➝12.2 持有

大摩指出，周大福半年營業額增長約6%低於該行預期的14%，中國內地銷售低於預期部分源於新店擴張減少及特許經營店補貨審慎，令批發業務收入增長明顯遜預期，將周大福目標價由14元削至13.5元。

富瑞：核心經營溢利符預期 指引維持

富瑞就指，營業額雖然增長幅度低於預期，但周大福核心經營溢利、利潤率大致符合預期，而管理層大致維持多項財務指引，包括預計全年核心經營溢利增長20%以上的指引，而利潤率可改善0.6至0.8百分點。

不過，該行因預期消費者在奢侈消費將更為審慎，將周大福2024至2026財年的盈利預測，下調5%至11%，反映該行調低同期營業額2%至7%，繼而將目標價從18.64元降至17.02元。

高盛：成本控制理想 惟削未來兩財年盈測

高盛就指出，周大福核心經營溢利表現受惠於公司成本控制成效，而管理層目前焦點也從營業額和毛利率增長，更多轉向支出控制，反映公司對消費前景審慎及金價走高。

該行上調周大福本財年盈利預測增長，但調低2025、26財年預測，最終決定上調公司目標價，從12.3元升至12.6元。

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編輯：麥德銘