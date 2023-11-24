【内房危機】官媒：銀行險企等要合力支持民營房企

▲ 【内房危機】官媒：民營房企更需要融資政策呵護和支持

內地近期傳出金融監管機構將出台「白名單」，加強支持內房融資。《新華社》旗下《上海證券報》最新報道指，要恢復市場對民營房企的信心，除了加大政策托底和推進力度，商業銀行、保險公司、證券公司等資本市場主體，需「擰成一股繩」合力加大支持力度，形容是「要有幾家抬」。

報道稱，相比國有企業，民營房企當前面臨的挑戰更加突出，客觀上更需要融資政策呵護和支持，但部分金融機構對於民營房企的融資需求，仍然存在明顯的避險心態，重申金融對於房地產企業的融資結構仍須進一步優化。

報道稱，民營房企在整體房企中佔比較高，穩民營房企就是穩住整個產業的重要舉措，有效釋放金融政策支持房地產市場最重要的訊號，對於恢復市場預期和信心能夠發揮關鍵效用。

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