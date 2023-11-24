【F1科技】FIA擬採用AI　助解決賽道限制問題

▲ 為更準確測量違規情況，國際汽車聯盟（FIA）計畫透過採用人工智能（AI），幫助解決這類賽道限制的問題。（法新社）

一級方程式賽車（F1）的比賽節奏甚高，車手加速超越對手時，或會不經意使車輪越過白色邊界線而違規。為更準確測量違規情況，國際汽車聯盟（FIA）計畫透過採用人工智能（AI），幫助解決這類賽道限制的問題。

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FIA表示，F1比賽曾使用自動賽道偵測系統，來判斷車輪有否越界，但準確度並不理想。相比起賽道定位、 GPS定位等方式，目前最準確的方法還是由數據分析師自己回看影片。

然而，人手檢測方法卻為工作人員帶來巨大的工作量，且需花頗多時間處理。以7月的奧地利大獎賽為例，4名工作人員就需要審查約1,200項潛在違規行為。

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所以FIA參考醫療科技領域的「電腦視覺」（Computer Vision）技術，用形狀分析來確定賽道邊緣越線的像素數量，然後透過AI排除大部分非違規的情況，再把餘下較大潛在違規行為的案例，較有專業的工作人員作人手審查。

責任編輯：陳卓賢

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