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【香港經濟】恒生降香港2023年GDP增長預測至3.3%　銀行貸款收縮周期近20年最長

宏觀解讀 11:33 2023/11/24

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【香港經濟】恒生降香港2023年GDP增長預測至3.3%　銀行貸款收縮周期近20年最長

港府早前公布今年第三季本地生產總值（GDP）按年增長4.1%，低於市場預期，並下修全年經濟增長預測，多家金融機構相繼下調預測。恒生銀行 （00011） 經濟研究部最新報告，因應去年低基數，市場原期望香港第三季GDP可加速至5%或之上，因應復甦不似預期，將香港2023年經濟增長預測，由4%降至3.3%，略高於港府指引的3.2%。

恒生指出，香港進出口表現未如預期，私人消費仍然是經濟增長的主要動力來源，金融環境偏緊導致銀行貸款下降，但預計明年隨著主要央行放寬貨幣政策，金融環境或有所改善。

香港私人消費按季轉跌　近6個季度首見

不過，即使視私人消費為香港主要增長動力，恒生仍點出當中具有隱憂。香港第三季私人消費按年增6.3%，但較前一季度增長7.7%放慢，按季更微跌0.8%，是自2022年首季以來首次按季下跌，而由於私人消費支出佔香港GDP近70%，若消費需求未能有效擴張，或會窒礙經濟持續復甦。

其他經濟環節方面，恒生指出，第三季貨物淨出口淨低整體經濟增長達4.5百分點，但隨基數走低，未來進出口按年變化將有所改善。

香港銀行貸款下跌周期近20年最長　期望美國明年中減息

另外，香港銀行貸款連續16個月按年下跌，最新9月數據是按年跌4.9%，對上一次的銀行貸款長時間收縮是2004年之前。與貿易相關的貸款跌幅最急，今年年均收縮20%，反映貿易市道低迷。相反，即使樓價下跌，住宅按揭貸款仍保持增長，但增長3.4%較樓市回調前的平均增長8%明顯放慢。

該行認為，美國經濟在持續高息率下，未來較難保持強勁增長，環球貨幣政策的緊縮周期已接近尾聲，計減息周期最早可能會 在 2024 年中開始。

雖然過去兩年利率高企為香港經濟復甦帶來一定阻礙，但恒生相信， 隨著央行明年開始放寬貨幣政策，將創造更有利的金融條件支持信貸需求，以至整體經濟的復甦，但環球經濟減慢對外貿衝擊以至內房市道不確定的風險仍在。

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編輯：麥德銘

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