【新創建659】周大福企業全購新創建要約結束　持股增至78.84%、大額配售風險減？

鄭家純家族的周大福企業系內重組接近完成，周大福企業向新創建 （00659） 股東發出的全購要約昨日截止。新創建公布，最終要約人收到74.79%新創建股東接納要約，以要約價每股9.15元，要約人最終須出資267.7億港元收購新創建股份。

撇除新世界發展出售60.88%股權，原有約34.25%新創建獨立小股東之中，約38%參與全購要約。

完成交易後，周大福企業和一致行動人士合共持股78.84%，公眾股東跌至22.17%，低於25%的最低公眾持股量要求。新創建已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則，並承諾採取適當行動確保新創建將有充足公眾持股量，會適時發出公告。

與25%公眾持股要求之間，當中約差2.83百分點，以現價8.04元計，涉資大約8.9億港元，意味即使周大福企業需要安排非一致人士買入，配售規模相對於市值約314億元的新創建，未算龐大。

新創建昨日股價挫逾12%，今日表現回穩，暫升約0.5%，暫報8.02元，成交逾700萬元。

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