  • 24°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 11:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新創建659】周大福企業全購新創建要約結束　持股增至78.84%、大額配售風險減？

股市 11:08 2023/11/24

分享：

分享：

鄭家純家族的周大福企業系內重組接近完成，周大福企業向新創建 （00659） 股東發出的全購要約昨日截止。新創建公布，最終要約人收到74.79%新創建股東接納要約，以要約價每股9.15元，要約人最終須出資267.7億港元收購新創建股份。

撇除新世界發展出售60.88%股權，原有約34.25%新創建獨立小股東之中，約38%參與全購要約。

完成交易後，周大福企業和一致行動人士合共持股78.84%，公眾股東跌至22.17%，低於25%的最低公眾持股量要求。新創建已向聯交所申請暫時豁免嚴格遵守上市規則，並承諾採取適當行動確保新創建將有充足公眾持股量，會適時發出公告。

與25%公眾持股要求之間，當中約差2.83百分點，以現價8.04元計，涉資大約8.9億港元，意味即使周大福企業需要安排非一致人士買入，配售規模相對於市值約314億元的新創建，未算龐大。

新創建昨日股價挫逾12%，今日表現回穩，暫升約0.5%，暫報8.02元，成交逾700萬元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

相關文章：

【分析】新創建股價為何突然大跌13%？　或與這個「陰霾」有關

【新世界】新世界提出債券回購要約、今除淨後曾跌7%　新創建跌逾一成

【周大福系】周大福副主席鄭志恒否認家族不和等負面消息　與鄭志雯互讚對方、稱大家分工清晰

港股 新世界發展（00017） 新創建集團（00659） 新創建管理 鄭家純 周大福
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港經濟】恒生降香港2023年GDP增長預測至3.3%　銀行貸款收縮周期近20年最長

下一篇文章

【業績】廸生創建預告置地Harvey Nichols明年關閉、開業18年　半年多賺41%、中期息派10仙
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款