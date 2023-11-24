愛爾蘭都柏林刺刀襲擊案3兒童傷 觸發反移民示威

愛爾蘭首都都柏林（Dublin）市中心周四（23日）發生一宗持刀襲擊案，造成三名兒童與兩名成人受傷。事件觸發大批民眾上街參與反移民示威，警方部署超過400警力到場，雙方一度爆發衝突。

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事發於當地時間下午，一名年約50多歲的男子於市中心一所小學對出的廣場Parnell Square持刀襲擊路人，導致一名5歲女童和一名30多歲女子受重傷，男子本人傷勢亦嚴重。另外兩名遇襲的5歲男童與6歲女童傷勢較輕，其中男童已出院。

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警方表示已拘捕男子，目前仍調查案件起因，不排除任何可能動機。

部分人因襲擊案加劇反移民情緒，同日於市中心舉行示威，並高呼反移民口號。事件很快演變成暴力騷亂，市中心有多輛警車被毀，有人砸碎商店櫥窗，又縱火焚燒電車和巴士。

有示威者燃放照明彈和煙花，部分人則搶奪酒吧和餐廳外的椅凳，與防暴警察對峙。

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警方於社交平台發表聲明，聲稱部分在場警員遭人攻擊甚至毆打，但沒有接獲任何警民嚴重受傷的報告。警察仍在市中心巡邏，現場情況現已穩定。

愛爾蘭司法部長麥肯蒂（Helen McEntee）指無法忍受上述場景，她形容持刀襲擊案是場令人震驚的悲劇，但政府絕不容許暴徒利用這場悲劇造成嚴重破壞。

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責任編輯：鄭錦玲