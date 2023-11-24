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【北交所】國務院倡金融機構支持北交所中小企發展　北證50再升5%、五日累升近2成

股市 11:40 2023/11/24

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【北交所】國務院倡金融機構支持北交所中小企發展

國務院公布，原則同意《支持北京深化國家服務業擴大開放綜合示範區建設工作方案》，鼓勵金融機構支持在北交所、新三板上市的中小企業發展。受消息帶動，「北證50」再升4%，成份股成交金額達86億元人民幣，五日累升約18%。

《方案》指出，支持商業銀行等金融機構，結合創新型中小企業特點優化金融產品和服務，圍繞企業科技研發、技術引進及投資併購等關鍵環節開發信貸、擔保及供應鏈金融等專項業務，適度放寬對北交所上市企業貸款融資的擔保要求。

《方案》稱，將提升資金跨境流動便利度，縮減企業資本項目收入使用負面清單，擴大跨國公司本外幣一體化資金池業務試點，允許真實合規、與外國投資者投資相關的所有資金依法依規自由滙入、滙出且無遲延。

此外，《方案》指會研究並適時推出交易型開放式指數基金（ETF），積極推進北交所對外開放工作；鼓勵證券公司、專業服務機構依託北交所、新三板開展業務，參與服務中小企業全生命周期發展。

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編輯：伍鍵文

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