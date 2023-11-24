【以巴戰爭】以防長表明 停火後加沙戰事最少維持2個月（第二版）

以色列防長加拉蘭特（Yoav Gallant）明言，周五（24日）開始的暫時停止戰事協議結束後，以軍將會恢復在加沙地區（Gaza）的軍事行動，繼續摧毀巴勒斯坦激進武裝組織哈馬斯（Hamas）的威脅。

（第二版更新泰國人質獲釋）

【以巴戰爭】人質交換延至周五 首批13人當地下午獲釋（第二版） 【下一頁】

以色列與哈馬斯的暫時停火協議周五早上7時生效（香港時間下午1時），哈馬斯同日下午4時（本港時間晚上10時）將釋放首批的13名人質，全為婦女及兒童。

埃及其後表示，哈馬斯首日將額外釋放12名泰國外勞，意味共有25名人質獲釋。

卡塔爾外交部表示，協議包括加沙南北全面暫停戰事，希望今次能為永久停火打好基礎。

惟加拉蘭特周四（23日）表示，加沙戰事相信在暫時停止協議屆滿後維持最少兩個月。他向在場士兵表示，今次的喘息時間短暫，促請以軍利用機會重新組織﹑準備﹑調查及補給彈藥。

加拉蘭特強調戰事持續，為下一批人質獲釋創造有利條件。他亦重申以色列需要獲得最終勝利，確保加沙走廊地帶不會再有安全威脅，以軍將有自由採取任何所需的軍事行動。

以軍表示，部隊在暫停戰事期間將退守在加沙內的停火線外。發言人哈加里（Daniel Hagari）指未來數日加沙狀況複雜，難以預料局勢變化。哈加里強調控制加沙只是長期戰爭的首階段，以軍正準備下階段行動。

以軍率外媒入加沙醫院地道 揭哈馬斯藏身處 【下一頁】

停火前夕加沙戰火依然猛烈，以軍稱戰機擊中超過300個目標，士兵在北部賈巴利亞（Jabalia）難民營附近地區與敵人激烈駁火。以軍表明，除非接獲停止命令，否則行動繼續。

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責任編輯：吳漢培