【網絡攻擊】黑客入侵美國核子研究實驗室　數十萬個人資料遭外洩

▲ INL發言人表示，已確定該機構所運行的Oracle HCM系統伺服器遭入侵，該系統負責支援人力資源應用程式。（法新社）

黑客「SiegedSec」繼入侵北約組織（NATO）的IT系統，洩露數百份與北約國家和合作夥伴有關的敏感文件後，日前再入侵位於美國愛達荷的核子研究實驗室，並洩露了數十萬個與員工、系統使用者和公民相關的個人資料。

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被入侵的愛達荷國家實驗室（INL）擁有5,700名原子能、綜合能源和國家安全領域的專家，主要負責下一代核電廠、輕水反應器、工控系統網絡安全、先進車輛測試、生物能源、機械人、核廢料處理等方面的研究。

INL發言人表示，已確定該機構所運行的Oracle HCM系統伺服器遭入侵，該系統負責支援人力資源應用程式，包含員工的個人資料，並已與聯邦執法機構聯絡，調查受事件影響的數據範圍。

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SiegedSec是次竊取INL的數據，包括其員工、系統使用者和公民的全名、出生日期、電郵地址、電話號碼、社會安全號碼（SSN）、實體地址和就業資訊等，但就未有向受害人士勒索贖金，而是在SiegedSec的Telegram頻道上，直接公開上述數據資料。

責任編輯：陳卓賢

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