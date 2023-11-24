  • 24°C
香港時間 : 20231124日 (週五) 11:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電訊盈科8】電訊盈科據報考慮以約78億元出售其光纖業務股權

股市 09:45 2023/11/24

分享：

分享：

【電訊盈科8】電訊盈科據報考慮以約78億元出售其光纖業務股權

彭博引述知情人士報道，電訊盈科 （00008） 考慮以約10億美元（約78億港元）價格，出售其光纖業務的重要少數權益。報道指，電訊盈科正就潛在交易與財務顧問研究，並稱相關資產引起中國投資者和中東主權財富基金的興趣。電盈股價逆市向好，升0.8%，高見3.97元，早段成交627萬元。

電訊盈科不予置評。

報道指，電訊盈科或將所得款項用於削減債務及推進增長，又指談判仍進行中，不一定可達成正式交易。

電盈近年一直出售其部分業務股份，今年6月公布全資附屬公司Viu International與母企在法國上市的付費電視營運商Canal+達成策略投資協議，Canal+以2億美元購入Viu 26.1%權益，並分兩輪額外投資1億美元。2021年，電盈出售數據中心業務予DigitalBridge，涉7.5億美元。

【業績｜電盈】電訊盈科中期淨虧損擴至4.86億　中期息微增2%至每股9.77分、現價周息率9.6厘（第二版）

【電盈賣產】Canal+3億美元認購電盈Viu股份、可行使認購權控股　不涉本港電視業務

ET財智Talk
【ET財智Talk】比特幣升勢能否持續？ 三星鍾駿分析加密貨幣前景及走勢

責任編輯︰梁浩碩

港股 電訊盈科（00008）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【分析】內地傳無抵押貸款救內房　是否誇大了？

下一篇文章

【業績︱珠寶股】周大福半年多賺36.4%、中期息增13.6%至0.25元　股價績後跌8%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款