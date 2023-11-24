▲ 【電訊盈科8】電訊盈科據報考慮以約78億元出售其光纖業務股權

彭博引述知情人士報道，電訊盈科 （00008） 考慮以約10億美元（約78億港元）價格，出售其光纖業務的重要少數權益。報道指，電訊盈科正就潛在交易與財務顧問研究，並稱相關資產引起中國投資者和中東主權財富基金的興趣。電盈股價逆市向好，升0.8%，高見3.97元，早段成交627萬元。

電訊盈科不予置評。

報道指，電訊盈科或將所得款項用於削減債務及推進增長，又指談判仍進行中，不一定可達成正式交易。

電盈近年一直出售其部分業務股份，今年6月公布全資附屬公司Viu International與母企在法國上市的付費電視營運商Canal+達成策略投資協議，Canal+以2億美元購入Viu 26.1%權益，並分兩輪額外投資1億美元。2021年，電盈出售數據中心業務予DigitalBridge，涉7.5億美元。

【業績｜電盈】電訊盈科中期淨虧損擴至4.86億 中期息微增2%至每股9.77分、現價周息率9.6厘（第二版）

【電盈賣產】Canal+3億美元認購電盈Viu股份、可行使認購權控股 不涉本港電視業務

責任編輯︰梁浩碩