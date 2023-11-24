【恒指夜期+ADR】恒指夜期升62點　阿里美股較港收市升近1%（不斷更新）

美國周四（23日）感恩節假期休市後，周五（24日）Black Friday僅得半日市，而且未有太多經濟數據公布，美股走勢靠穩，道指高開後升勢未有顯著擴大，納指則反覆偏軟。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 107.95 -1% 騰訊ADR 321.37 0.1% 滙豐ADR 59.89 0.7% 阿里巴巴美股 76.92 0.9%

恒指夜期升62點，報17653點。

北水轉錄超過87億元淨流入 逾50億大手掃盈富基金沽騰訊藥明 恒指夜期微跌2點

北水再度趁港股調整時買貨，全日錄87.3億元淨流入。資金繼續主力掃指數ETF，盈富基金 （02800） 吸資50.7億元，恒生國指ETF （02828） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別錄12.6及7.2億元淨流入；淨流出方面，騰訊控股 （00700） 及藥明生物 （02268） 分別走資4.4及0.9億元。

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周大福績後挫近11% 比亞迪跌逾5% 恒指跌351點失50天綫

港股跌逾300點，失守50天綫。恒指低開139點，其後走勢反覆向下，尾市跌幅擴大，恒指跌351點，收報17559點，成交881億元。科指跌2.2%，報4024點。周大福 （01929） 挫近11%，比亞迪 （01211） 跌逾5%，ATM跌逾1%至2%。藍籌中，只有國藥 （01099） 升0.3%。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 國藥 20 +0.3 +0.1 6 東方海外 94.7 -0.2 0.0 1 華潤萬象生活 31.25 -0.2 -0.1 28 美團 109.1 -2.8 -28 - 騰訊 321.2 -2.4 -36 14 友邦保險 71.4 -2.8 -39 386

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分析文章︰

【分析】內地傳無抵押貸款救內房 是否誇大了？

【分析】金管局再動用貼現窗 與大行拒拆借傳聞有關？

財經日誌︰

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即市走勢︰

【23：00】恒指夜期升62點 阿里美股較港收市升近1%

【19：00】北水轉錄超過87億元淨流入，逾50億大手掃盈富基金沽騰訊藥明，恒指夜期微跌2點。

【16：10】周大福 （01929） 挫近11%，比亞迪 （01211） 跌逾5%，ATM跌逾1%至2%，藍籌中，只有國藥 （01099） 升0.3%。恒指跌351點，收報17559點，成交881億元。科指跌2.2%，報4024點。

【16：00】恒指U盤前跌360點，報17550點。

【15：58】【國泰293】國泰航空目標2024年增聘5000人、培訓活動倍增 暗示票價難回疫情前？

【15：05】港股尾市跌約360點，報37550點，科指跌2.3%，報4021點。ATM跌逾2%，小米 （01810） 跌逾3%。

【14：45】【比亞迪1211】比亞迪第600萬輛新能源汽車下線、股價跌6%「贈慶」 傳擴大促銷「趕數」

【14：45】【大行看法︱1024】摩通：將上調快手盈利預測 目標價升至95元

【14：21】大市跌300點，曾低見17592點觸50天綫，最新報17602點，跌307點。科指跌2%，報4033點。

【14：20】藥明生物 （02269） 最新跌逾4%，低見44.55元，至於分拆的半新股藥明合聯 （02268） 則逆市升4%，高見29.35元。

【13：39】碧桂園 （02007） 回吐幅度擴至8%，低見0.96元。中海外 （00688） 、潤地 （01109） 、龍湖 （00960） 、融創 （01918） 跌逾2%，雅居樂 （03383） 、恒大 （03333） 跌近2%。

【13：33】【阿里巴巴9988】淘寶天貓擬取消「雙12」 轉為舉辦「年終好價節」

【13：21】【內房白名單】摩通：無抵押貸款助內房屬冒險之舉 高追內房股須防配股風險

【13：16】【台灣大選】「藍白合」破局、傳郭台銘將退選 鴻海系股價跌

【13：00】港股午後初跌250點，報17662點，跌248點，科指跌1.7%，報4048點。

【12：57】【内房危機】官媒：銀行險企等要合力支持民營房企

【12：45】【大行報告｜1929】周大福最多跌11% 大摩富瑞調低目標價、憂增長動力（附大行目標價）

【12：27】【盈喜】冠忠巴士四原因中期扭虧 料錄綜合除稅前盈利約1900萬元

【12：00】恒生指數半日跌247點，報17663點，成交413億元。科指跌1.6%，報4050點。周大福 （01929） 績後挫逾9%，比亞迪 （01211） 跌逾4%，ATM跌近1%至逾2%，中移動 （00941） 逆市靠穩升0.2%，電盈 （00008） 逆市升逾1%破頂。

【11：46】億達中國 （03639） 飈升六成，高見0.265元。

【11：40】【北交所】國務院倡金融機構支持北交所中小企發展 北證50再升5%、五日累升近2成

【11：38】恒指曾跌305點，低見17605點，守50天綫（現約17593點），最新跌約256點，報17654點，科指跌1.7%，報4048點。

【11：34】【香港經濟】恒生降香港2023年GDP增長預測至3.3% 銀行貸款收縮周期近20年最長

【11：30】內地股市半日向下，上證半日跌0.5%，深證跌0.9%，創業板指跌1.1%。

【11：29】遠洋集團 （03377） 短綫拉升，最新逆市升逾8%，高見0.65元。

【11：15】比亞迪 （01211） 跌幅擴至近5%，低見229.2元，吉利 （00175） 跌逾2%，廣汽 （02238） 跌逾1%，長汽 （02333） 、華晨 （01114） 跌0.7%。

【11：10】【新創建659】周大福企業全購新創建要約結束 持股增至78.84%、大額配售風險減？

【11：05】億達中國 （03639） 升幅進一步擴大至44%，高見0.239元，成交372萬元。

【10：54】億達中國 （03639） 逆市升25%，高見0.21元。

【10：50】藥明生物 （02269） 跌逾3%，低見44.95元。

【10：34】重磅傳統藍籌方面，滙豐 （00005） 跌0.7%，友邦 （01299） 跌2%，港交所 （00388） 跌逾1%。

【10：12】零跑汽車 （09863） 股價逆市升4%，高見39.1元。

【電動車】零跑汽車擬2024年第三季出口歐洲 或考慮Stellantis海外工廠補充產能

【10：06】大市走勢進一步向下，跌287點低見17623點，科指跌1.6%，報4052點。ATM跌逾1%至2%，內房回吐，其中碧桂園 （02007） 跌逾5%。車股向下，比亞迪 （01211） 、吉利 （00175） 跌逾3%。

【10：00】周大福 （01929） 股價早段挫近一成，低見10.86元。

【09：59】電盈 （00008） 股價逆市升1%，破頂高見4.02元。

【09：48】根據聯交所資料顯示，國美零售 （00493） 主要股東黃光裕於上周五（17日）減持6.07億股，每股平均價0.0473元，持股量降至15.88%，惟國美零售股價逆市再升一成，高見0.064元。

【09：47】港股早段跌約200點，報17702點，跌208點，科指跌1.1%，報4071點。

【09：47】【電訊盈科8】電訊盈科據報考慮以約78億元出售其光纖業務股權

【09：28】Harvey Nichols母企廸生創建 （00113） 績後向好，股價逆市高開逾1%。

【零售股｜業績】廸生創建半年多賺41%、中期息派10仙 關閉置地廣場「Harvey Nichols」

【09：26】國泰 （00293） 預計下半年溢利超越上半年水平，全年實現綜合溢利，惟股價今早隨市低開0.4%。

【國泰293】國泰料錄全年溢利、2019年以來首次 10月載客量升3.2倍

【09：20】ATM個別發展，騰訊 （00700） 靠穩升0.1%，美團 （03690） 跌1%，阿里巴巴 （09988） 跌0.2%，周大福 （01929） 績後跌近8%，恒指低開139點，開報17771點，成交11.6億元。科指跌0.8%，報4085點。

【業績︱珠寶股】周大福半年多賺36.4% 中期息增13.6%至0.25元

【業績︱珠寶股】周大福：下半財年料內地生意回復正增長 全年派息率將維持70%至80%

【周大福系】周大福珠寶董事會改組 鄭志恒、鄭志雯等不再擔任可持續發展委員會成員

【09：13】期指開報17861點，跌54點。

【09：01】恒指黑期跌約68點，報17840點。道指期貨升31點，報35349點。

【08：38】【配股潮】東方甄選擬向母企配股、涉16.3億元 代表新東方的信心及支持

【07：45】【Morning精點】中央輸血房企、傳考慮允許銀行提供無抵押貸款︱阿里雲宣布新一輪架構調整

【07：45】恒指夜期偏軟，跌57點，收報17858點，滙豐 （00005） 倫敦折算收報59.85港元，較港收市價低0.1%。

【07：30】美股周四感恩節假期休市，歐股靠穩。英國富時100指數收報7483點，升14點或0.2%；德國DAX指數收報15994點，升36點或0.2%；法國CAC 40指數收報7277點，升17點或0.2%，泛歐STOXX 600指數收報458點， 升0.3%。

港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期】夜期收市跌57點 滙豐倫敦靠穩（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩