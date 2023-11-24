▲ 【歐洲加息】 歐央行管委德加洛︰若無意外情況 歐央行不會再次加息

歐洲央行管理委員會委員暨法國央行行長德加洛（Francois Villeroy de Galhau）表示，若無意外情況，歐央行不會再次加息。對於市場押注明年上半年減息，他指利率總有一天會逐步降低，但還沒有到那一步，至少接下來的幾次會議和未來幾個季度，歐央行可能會把利率保持高位。

Villeroy又對近幾個月來通脹回落趨勢表示歡迎，表示如有可能，歐央行應促進經濟軟著陸。

他的說法與其他偏鷹派的決策者形成鮮明對比，歐洲央行管理委員會成員、愛爾蘭央行行長馬赫盧夫（Gabriel Makhlouf）稱有可能需要再次加息，而歐洲央行管委會委員兼德國央行行長納格爾（Joachim Nagel）亦表示不能排除再次加息的可能性。

至於根據歐央行上一次政策會議紀要顯示，雖然上月決定暫停加息，但官員同意如有必要應當再次加息。

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責任編輯︰梁浩碩